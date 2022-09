El «Fan de Wanda» reveló que nunca fue su admirador: «Fue idea de ella»

Entornointeligente.com /

Mariano de la Canal, conocido como el » fan de Wanda Nara «, otorgó una extensa entrevista donde reveló la verdad sobre su rol en Showmatch durante las temporadas 2007 y 2011, cuando participaba la modelo mediática en Patinando o Bailando por un sueño.

En concreto, De la Canal reveló que nunca fue «fan» de Wanda, sino que actuó como tal a pedido de la rubia. » Fue como una cosa media pactada . La verdad que la idea fue de Wanda. A ella se le ocurrió», confesó en el diálogo con Infobae.

Añadió que el nexo lo hizo el estilista de Wanda Nara, Kennys Palacios. «Él sabía mi interés por estar en la televisión, que estudio teatro desde chiquitito, y un día me llama por teléfono y me dice que Wanda no tenía previa para ShowMatch y quería un fan para la noche. Como no me animaba, me pasa con Wanda. Me dice: «Marian, va a estar bueno y si lo hacés reír a Tinelli te vas para arriba». Y con eso me convenció», comentó.

De a poco, De la Canal se convirtió en un clásico de cada aparición de Nara en Showmatch, defendiendo con histrionismo a su admirada. Por lo general usaba una vincha con la palabra «Wanda».

El actor reveló que ese papel lo llevó a escalar económicamente. «Fue muy rentable. Nunca me quedé sin trabajo y me compré mi casa gracias al fan de Wanda y a todo lo que hago. Y lo volvería a hacer», dijo.

De la Canal reveló que en el presente prácticamente no tiene vínculo con Wanda Nara y está distanciado de Kennys Palacios, pero valoró la carrera de su «exadmirada».

«Es una persona que hay que admirarla porque tiene 34 años, habla tres idiomas, tiene cinco niños hermosos, tuvo dos maridos millonarios y se casó. No es como cualquier chica ahora que se junta y después andan llorando la manutención. Ella es vivísima. Ella pone la firma y lo hace firmar. Y además, todo lo que toca es oro. ¿Cómo no la vas a querer?», comentó sobre la botinera.

Pero en otro tramo de la entrevista con Infobae reveló una curiosa ocupación: «llorador» en velorios poco concurridos. «¿Viste que hay familias que son poquitos y por ahí no querían mucho a la persona? Y me han contratado para que vaya y llore al lado del cajón «, dijo.

La propuesta de servicio incluye tres posibilidades: «El básico, el médium y el prémium, que era el más caro pero con el que lloraba, te daba vuelta el cajón, llamaba a la ambulancia, echábamos al familiar que no querías», dijo.

LINK ORIGINAL: El País

