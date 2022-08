El famoso personaje «Doña Griselda» reveló por qué no asistió a La Bomba con Kerly Ruiz (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Doña Griselda reveló por qué no estuvo en La Bomba junto a Kerly Ruiz como en los viejos tiempos. A través del programa en Sábado en la Noche, recientemente fue entrevistada El famoso personaje «Doña Griselda» interpretado por el actor de doblaje Juan Vásquez, quien antiguamente trabajó con la animadora de televisión Kerly Ruiz en los inicios de este programa de espectáculos.

En este caso, aunque Griselda fue un personaje icónico en este programa donde todos los espectadores la recuerdan , confesó que los productores del show no la toman en cuenta y la tienen vetada del plató televisivo, agregando que tenía pensado en asistir al show cuando Kerly llegó como invitada, pero no lo dejaron ir.

Asimismo, Doña Griselda hizo saber «A mi no me quieren ahí. Te voy a decir un chisme, me voy a meter en un problema. Estoy te lo voy a decir de verdad, yo estuve a punto de ir, se conversó pero informalmente se me insinuó a ver si yo podía llegar allá y yo no tenía problema, yo podía, de verdad que yo quería verla, llegó el jueves, yo llamé porque quede en llamar y me dijeron, no amiguis porque el programa son poquito tiempo».

Finalmente, Doña Griselda dijo que son bien brutos porque su reencuentro hubiese generado un gran rating para el programa, además de expresar que Kerly a su llegada a la Bomba preguntó por su presencia.

