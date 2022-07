El falso poder de la mentira

Entornointeligente.com /

Por: Rodolfo Bueno

En Ucrania se libra la guerra híbrida de Estados Unidos contra Rusia, para empeorar su situación socioeconómica y se caracteriza por los ciberataques; el empleo de las redes sociales para propagar falsedades antirusas; las sanciones ilegales al Estado ruso ; la venta de material bélico a Ucrania, el apoyo con mercenarios e instructores militares y la entrega de información clasificada a ese país , sin que en el conflicto se enfrenten directamente las fuerzas armadas de EEUU y Rusia. M illones de ucranianos son utilizados como peones de sacrificio y la UE se juega su destino: ser independiente de EEUU o se guir siendo uno de sus apéndices .

Esta guerra híbrida se podría transformar en la Tercera Guerra Mundial, o sea en el enfrentamiento bélico entre los países beligerantes, si cualquiera de los bandos rompiera el equilibrio y amenazara con alcanzar la victoria. EEUU comprende que la guerra contra Rusia pondría fin a su existencia, por eso creó más de diez mil sanciones a Rusia, para producir su bancarrota económica, y le entrega armamento letal a Ucrania, para que derrote militarmente a Rusia. Usa también de arma política a las instituciones que controla de manera absoluta: financieras, como el FMI, el BM, la FED, el SWIFT ; militares, como la OTAN; de comercio, como la OMC; de control de drogas, como la DEA; de vigilancia, como la CIA; de lavado de cerebro, como los medios masivos de información; de control de dopaje, como la WADA-AMA, y una poderosa quinta columna que en todos los países trabaja solapadamente para ellos.

Todo es t o no evita su caída como imperio, que es inevitable, y en lo fundamental se debe a causas internas, a un irreversible proceso de deterioro social en gran medida desatado porque no controla las causas de su decadencia. Los datos confirman que la crisis económica recién comienza, que la economía de EEUU ha entrado en recesión, pues sus industrias se encuentran al borde de la quiebra, la inflación sube sin parar, Wall Street se derrumba, la desocupación pende como la espada de Damocles y sólo se escucha el preludio de la sinfonía macabra que la elite norteamericana compuso para sus propias exequias; el porqué lo hizo, la historia lo explica rá. La situación se agrava porque su deuda pública superó los treinta billones de dólares, el 132 % del PIB de EEUU, lo que lo convierte en el país más endeudado del mundo.

Además, casi todos los dólares que circulan por el planeta son virtuales, el 90% no tiene respaldo de ningún tipo, por tratarse de una masa monetaria creada de la nada, para luego fluir de mano en mano mientras dure su único sostén, la fe en la buena fe del sistema. Con e l dinero que el gobierno de EEUU debe, las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca podrían ser enterradas con billetes de veinte dólares hasta tres metros de profundidad.

Para entender el meollo de la crisis actual, habría que intercambiar las palabras «dinero por dólares» y «país por mundo» en la afirmación de Mayer Rothschild: «Denme la posibilidad de imprimir el dinero de un país, y no tendré problemas con sus leyes». Según Paul Krugman, premio Nobel de Economía: «En estos momentos necesitamos de algo que económicamente sea equivalente a la guerra; en fin de cuentas, la Gran Depresión se disolvió en la nada mediante un programa de gastos sociales múltiples más conocidos con el nombre de Segunda Guerra Mundial». !Dios nos proteja de otra solución semejante!, p orque una guerra con la tecnología moderna sería el lloro y el crujir de dientes, cuando, según la Biblia, los sobrevivientes envidiarán a los muertos.

¿Pero quién podría maquinar un conflicto de tal magnitud que ahora pusiera en peligro todo lo existente? La respuesta la da Sherlock Holmes: Él que obtiene beneficios del crimen, en este caso, el Sistema de la Reserva Federal de EEUU, la FED, consorcio público-privado que controla la emisión de dólares y que pertenece a un cogollo de banqueros dispuesto a todo con tal de conservar el privilegio de imprimir moneda sin respaldo ni límite alguno, lo que hace desde que el expresidente Nixon ordenó «suspender la conversión del dólar en oro u otro valor de reserva», y lo intenta rá hacer hasta el fin del tiempo.

¿ Cómo surgió e l bat u rrillo llamado Sistema Financiero Internacional? En julio de 1944, en Bretton Woods se creó el BM y el FMI; se establecieron las normas para las relaciones comerciales y financieras del mundo; se determin ó que el dólar USA fuera la moneda de intercambio comercial; se adoptó el patrón oro-divisas, en el que sólo e l dólar tenía respaldo oro, cuyo precio, 35 dólares la onza, EEUU se comprometió a mantener para siempre; y se concedió a ese país la facultad de intercambiar d ólares por oro sin restricci ó n ni limitaci ón alguna. L a s demás naciones debían fijar el valor de sus monedas en relación al dólar. EEUU conquistó así el mercado mundial para sus exportaciones y el libre acceso a las materias primas más importantes.

El General Charles De Gaulle, Presidente de Francia, en 1966 exigi ó a EEUU la devolución en oro por las reservas francesas de dólares, lo que provocó una crisis financiera, pues si todos los tenedores de dólares hicier an lo mismo, no habría oro con que responder a esa demanda mundial; basta señalar que ocho billones de dólares es el valor total de todo el oro extraído en el planeta hasta e l día de hoy.

La situación se complicó de tal manera que en agosto de 1971 Nixon eliminó la convertibilidad del dólar en oro. Desde ese entonces, cada vez que el presupuesto de EEUU tiene déficit, la FED emite dólares, que presta al gobierno de EEUU, que a su vez le paga con bonos de Estado, que la FED coloca en la banca mundial. Con esos dólares sin respaldo, EEUU adquiere bienes, o sea, a manera de diezmo, productos reales y a cambio entrega dinero que fabrica como papel higiénico; en términos más suaves, vive del fraude. ¿ Hasta cuándo? ¡ Hasta que el mundo lo soporte o reviente!

¿ Cómo va a pagar el gobierno de EEUU lo que debe? Pues, contrayendo más deuda. ¡ Qué absurdo! Como no hay con qu é pagar, se imprime dólares y se paga. E s imposible imaginar lo q ue va a suceder cuando EEUU no pueda pagar su deuda. Pero como todo plazo se cumple, esta pirámide está condenada a derrumbarse y e l culpable del delito fue pre vist o por Thomas Jefferson, prócer de la independencia de EEUU: «Yo p ienso que la institución bancaria es más peligrosa que un ejército «.

La economía -se lo dice ahora si nadie lo ha dicho antes ※ más que ciencia es brujería. De otra manera no se explica por qué el mundo necesita de dólares sin fondo para funcionar, puesto que desde que EEUU eliminó de su s dólares el respaldo oro, éstos se convirtieron en papeluchos. Cuando los españoles llegaron a nuestro continente, encontraron que los aborígenes no le daban al oro el valor que para ellos tenía, que comerciaban con unas conchas llamadas spondylus y también con piedritas. En el mundo actual, el dólar se ha convertido en piedritas de intercambio comercial, sin cuya aceptación el mundo se detiene. Lo increíble es que hasta ahora no se encuentr e divisa que lo reemplace ni gobierno que se quiera hacer cargo del asunto.

Los defen sores de este sistema dicen: El dólar se respalda en el poderío económico de EEUU, cualquiera puede comprar con ellos lo que quiera en ese país. ¿ Será cierto? EEUU ha emitido sobre cien billones, una ca ntidad muchísimo más alta de lo que vale ese país comprado metro por metro. ¿ Hasta cuando va a durar? Aunque nadie lo sepa no puede durar mucho y el cántaro está por reventar porque no hay mal que dure cien años. ¿Q ué va a pasar con las demás formas de ahorro cuando EEUU no pague lo que debe? ¿ Qué política se oculta tras bastidores y a qué intereses responde?

Tal vez se obtenga elementos de juicio para responder a estas preguntas en las palabras del exp residente Wilson, que, al comprender el grave error que cometió al crear la FED, comentó: «A nuestro país lo controla el sistema crediticio, y nuestro sistema crediticio se concentra en manos privadas. El crecimiento de nuestro país se encuentra bajo el control de muy pocas personas que, aunque fuesen honradas y actuasen en defensa de los intereses del pueblo, de todas maneras se preocupan por los negocios en los que invierten su dinero, este tipo de actividad destruye la libertad económica. Ya no somos más un gobierno que cumple la voluntad del pueblo sino el gobierno bajo el control de un puñado de gente». ¿Adónde lleva el control de un puñado de gente sobre el gobierno de EEUU? ¿ Por qué en EEUU cometen tamaña locura? Pues porque piensan vencer sin disparar un tiro en la guerra híbrida que desde hace mucho llevan contra el mundo entero.

¿Q ué l e espera a EEUU después de actuar tan maliciosamente? Que el tiro le salga por la culata y que la pirámide de dólares emitidos, para mantener tanta ignominia, se derrumbe; que Europa, hasta ahora su vasalla fiel, busque su independencia; que las sanciones fortifiquen a Rusia; que China los supere en todos los aspectos, y que tanta falsedad acumulada se desmorone, tal como advirtiera Lincoln.

LINK ORIGINAL: Ecuador Universitario

Entornointeligente.com