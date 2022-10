El fallido regalo de bodas de unas amigas a otra que se viralizó en las redes

Entornointeligente.com /

Por: 20 Minutos

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! La tuitera @maria_alba_m ha sido la encargada de contar la anécdota, que tiene que ver con un bonito motivo: una boda. «Una amiga ha ido hoy a casarse y al llegar se han enterado de que no era la boda, que era una firma previa de papeles», comienza a exponer la periodista.

«Entre varias le habíamos regalado un colgante con la fecha grabada de la boda (hoy), así que ahora tiene un colgante con la fecha de una vez que fue al notario», explica María Alba en un tuit que ya se ha hecho viral y que va camino de los 4 mil ‘me gusta’.

La casualidad también ha querido que hoy también sea el cumpleaños de su ex. En resumen: le he regalado a una amiga por su boda un colgante con la fecha de la firma del notario y del cumpleaños de su ex. No me lo superes, iguálamelo.

— María Alba (@maria_alba_m) September 29, 2022

Puedes leer la nota completa en 20 Minutos

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com