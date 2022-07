El factor económico en el plebiscito

Entornointeligente.com /

Si el gobierno de Gabriel Boric hubiera mantenido cierta distancia de la opción del «Apruebo» con miras al plebiscito –¿era esto realmente posible?–, probablemente la coyuntura inmediatamente anterior al referéndum del 4 de septiembre no influiría de manera tan brusca en el resultado, como se observa en el mismo Ejecutivo. Pero aunque ya desde fines de junio se ha intentado corregir la amalgama ya instalada entre La Moneda y el «Apruebo» –el mismo Presidente tomó distancia de su ministro Giorgio Jackson al señalar que su programa no está sujeto a la nueva Constitución–, las señales no son contundentes y, como ha sucedido en otras ocasiones, se contradicen y finalmen se diluyen en la imparable actualidad política.

Por ejemplo: si en la ceremonia de entrega de la nueva Constitución el 4 de julio el Presidente Boric mantuvo una medida distancia respecto de las dos opciones, por la noche en su cadena nacional hizo guiños menos cuidados hacia el «Apruebo». «Es una Constitución que aborda muchas de las deudas que tiene nuestro país con su gente, con ustedes, y donde vale la pena recordar que cada norma fue aprobada por 2/3 de sus representantes», aseguró.

El cobre a la baja, el riesgo de recesión de las principales economías, el probable aumento de las tasas de la Fed y los factores internos, no hacen prever que la economía local tenga un respiro en breve y el plebiscito encontrará a Chile en pleno frenazo.

Es por esta razón que la coyuntura y los problemas calientes que enfrenta el gobierno –sobre todo la economía y la crisis de inseguridad– difícilmente no impacten en el resultado. Diferentes encuestas muestran que cuando baja el gobierno, baja el apoyo al «Apruebo» (lo que no ha podido desacoplarse, al menos hasta ahora).

Baja el gobierno y se fortalece el «Rechazo»

La encuesta Feedback publicada a comienzos de esta semana –hecha entre el 4 y 6 de julio en base a encuestas online y con un diseño de muestra no probabilístico–, muestra que el gobierno baja en los últimos cuatro meses hasta llegar al 35% de aprobación y al 55% de desaprobación, en la línea de otros sondeos. Mientras, el «Rechazo» se fortalece en el mismo período de tiempo. Si en marzo la diferencia entre ambas opciones era de de tres puntos, actualmente está en 18: un 52% contra el 34% por el «Apruebo».

La economía y la inestabilidad

Para el Presidente Boric, la histórica devaluación del peso frente al dólar se debe a la baja del precio del cobre, por las perspectivas de recesión en las economías desarrolladas y el cierre de ciudades en China, lo que ha bajado la demanda (esto resulta debatible para algunos expertos que aseguran que el cobre estaba incluso a menor precio antes del estallido de 2019: a US$ 2,61 la libra, mientras que hoy está a US$ 3,60).

Pero el mismo mandatario agregó la semana pasada que un elemento que contribuye a la desvalorización de la moneda local ha sido la incertidumbre política, es decir, que los factores domésticos han ayudado a que menos gente quiera tener pesos.

¿De qué se habla cuando se habla de incertidumbre? Del proceso constituyente, sobre todo, pero de otros asuntos, desde el estallido en adelante.

De acuerdo al Banco Central, «el escenario macroeconómico presenta riesgos elevados». En el Informe de Política Monetaria del miércoles, el consejo habló de «una elevada incertidumbre interna» que «ha llevado a una fuerte depreciación del peso».

Esta semana, donde el aumento del dólar frente al peso se ha tomado la agenda económica y política con récords diarios –con el dólar «a luca»–, Hacienda anticipó un freno de la economía para el tercer trimestre y una recesión para el próximo año. De acuerdo al ministro Marcel, este escenario se está manifestando ya en los indicadores de empleo y consumo.

El gobierno ha intentado atajar en algo los efectos negativos para la gente con las medidas anunciadas esta semana, como el bono de invierno o la extensión del IFE laboral.

Los homicidios y el «no» al estado de excepción en Los Ríos

El primer semestre de 2022, las cifras de homicidios se dispararon un 28,7% respecto al mismo periodo de 2021, con un total de 413 de estos hechos, de acuerdo a las cifras de la PDI que fueron publicadas a comienzos de semana por la radio Biobío. Las estadísticas mostraron una baja en los delitos menores como el robo por sorpresa, pero un alza significativa del uso de armas de fuego en los crímenes. Si entre enero y junio de 2021 se utilizaron en 166 homicidios, entre enero y junio de este año fueron usadas en 256.

De acuerdo a Paz Ciudadana, la inseguridad que percibe la ciudadanía es muy alta aunque no hayan sido directamente víctimas, en un fenómeno que se extiende desde hace unos tres años. Más del 90% de los encuestados por la fundación ha tomado medidas para evitar ser víctimas de algún delito. Y si bien durante la pandemia bajaron los delitos menos graves como los hurtos o robos con sorpresa –en 2020 y 2021–, Paz Ciudadana muestra que siguieron aumentando los homicidios, como en los últimos seis años.

De acuerdo a la última encuesta CEP, la delincuencia es la principal preocupación de la gente –desplazando incluso de los derechos sociales– y este asunto ­no tiene una sencilla solución.

A juicio de ciertos sectores, la decisión de Interior de ayer de no extender el estado de emergencia a Los Ríos no contribuye a las necesarias señales políticas en torno a la seguridad, aunque la misma ministra Siches había abierto la puerta.

Cambio de gabinetey el movimiento en Interior

¿Puede la política calmar la inestabilidad que arrastra consecuencias económicas?

El Presidente Boric ayer respaldó las palabras previas de la ministra vocera, Camila Vallejo, en torno a que un cambio de gabinete se haría luego del plebiscito. Pese a que el movimiento de piezas ha sido resistido por el mandatario –por los lazos humanos y políticos que tiene con Siches y Jackson, otro de los cuestionados–, el gobierno comienza a entregar las señales de cambio en el equipo ministerial, empujado sobre todo por el oficialismo, desde Apruebo Dignidad al Socialismo Democrático. Las palabras del Presidente y de la vocera, en cualquier caso, fueron suficientemente amplias y genéricas como para no descartar un movimiento de fichas importante antes del referéndum, que represente un golpe de timón y una inyección de fuerza tanto al «Apruebo» como para La Moneda… y de paso a los mercados.

