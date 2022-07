El FA pretende «sembrar dudas en base a falacias» por datos de homicidios, dijo Calabria

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Calabria , director general de secretaría del Ministerio de Interior , respondió a través de su cuenta de Facebook a las críticas recibidas durante los últimos días desde la oposición por los datos presentados sobre delitos, principalmente el aumento del 39% de los homicidios . «Desde el inicio de la actual administración la oposición ha alimentado dudas respecto a las cifras oficiales relativas a delitos para, de ese modo, cuestionar los resultados de la política de seguridad» .

«Primero sostuvieron infundada y falsamente que hubo c ambios metodológicos en la forma de medir los delitos por parte del Observatorio de Violencia y Criminalidad . La realidad es que no solo no hubo cambio metodológico, que se aplica desde 2012, sino que al frente del Observatorio sigue el mismo director, el Lic. Javier Donnangelo», sostuvo Calabria.

Meses atrás, el senador frenteamplista Charles Carrera criticó la dificultad a la hora de presentar una denuncia: » Hoy no concurren con una tablet y se dice que tiene que ir hasta la comisaría «, aseguró. En respuesta, Calabria expresó: «No solo es falso, sino que se cambió el criterio de asignación de los dispositivos para tener mayor disponibilidad cuando la Policía patrulla».

También aseguró que desde marzo de 2020 se » abrió y reabrió unidades policiales que habían sido cerradas «; 114 en total entre «destacamentos, subcomisarías, comisarías, entre otras».

MIRA TAMBIÉN Con una lista de logros de Bonomi y pidiendo «más gestión», Carrera le respondió a Heber Calabria también aseguró que, a través de un pedido de acceso a la información pública, el Frente Amplio solicitó cifras de Fiscalía para «exhibir cierta incongruencia» con las presentadas por el Observatorio .

«Sucede que el Observatorio y Fiscalía miden hechos de manera diferente: el Observatorio -ahora y antes-, desde su inicio, contabiliza los homicidios intencionales e ilegales , como se mide a nivel internacional, lo que permite su comparación estadística. No se contabilizan las legítimas defensas ni los hechos que son fruto del accionar legítimo de la Policía», manifestó Calabria y aseguró que «así se midió siempre por parte del Observatorio y así se mide a nivel internacional».

Puso por caso para comparar que en el último año de gobierno del Frente Amplio, el Ministerio del Interior reportó 393 homicidios, pero según los datos de Fiscalía «se contabilizan 402».

MIRA TAMBIÉN Video Homicidios suben un 39% y rapiñas bajan 1,7% con respecto a 2021 «Desde la oposición pretenden, con absoluta temeridad y sin fundamentos, sembrar dudas en base a falacias», reiteró Calabria; «usan datos reales y ciertos, pero sin considerar otros datos que refutan los primeros para, de ese modo, pretender confirmar un sesgo».

«Más allá de esos intentos, la verdad sobrevive y el Observatorio de Violencia y Criminalidad mantiene, en base a su rigor profesional, plena confiabilidad en el manejo oficial de las cifras de la seguridad pública del Uruguay», sentenció Calabria.

MIRA TAMBIÉN Video Heber: Carrera «es parte del fracaso» de Bonomi y «ahora habla muy suelto de cuerpo»

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com