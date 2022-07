El extraño gesto de las jugadoras de Paraguay durante el Himno y qué dijo la capitana al respecto

Entornointeligente.com /

Mike Vigil es un agente de la DEA jubilado que entre sus funciones en la agencia antidroga de los Estados Unidos estuvo a cargo de supervisar todas las delegaciones internacionales de la citada dependencia en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas y el combate al terrorismo.

Lea más: Exjefe de DEA explica lo que podría pasarle a Horacio Cartes por «significativamente corrupto»

En comunicación desde los Estados Unidos con el programa «Mesa de Periodistas» de ABC TV, Vigil habló sobre las implicancias de la designación realizada por el Gobierno de Estados Unidos hacia el expresidente Horacio Cartes , a quien designaron como «significativamente corrupto» el viernes pasado. Además, le negaron la posibilidad de solicitar una visa y la entrada a ese país no solamente a él, sino a sus tres hijos.

¿Con qué datos los Estados Unidos hace este tipo de declaraciones para designar a una persona como corrupta y con vinculaciones con el terrorismo? Para Vigil, fueron varias las agencias federales que coordinaron información sobre Horacio Cartes y su entorno. Todo se canaliza a través del Departamento de Estado , que es el ala diplomática del Gobierno central.

«Muchas veces el Departamento de Estado coordina con el Departamento de Justicia sobre estas averiguaciones y la lista que preparan sobre oficiales (autoridades) corruptos en diferentes países (…) El Departamento de Estado aquí en los Estados Unidos no es un componente de investigaciones; es diplomático», señaló.

Además, agregó que «muchas veces existen componentes de investigación de los Estados Unidos en diferentes embajadas alrededor del mundo. Muchas veces es por información que ellos desarrollan o que el mismo país, por ejemplo Paraguay, va coordinando con estas agencias ( FBI, DEA ); o que los fiscales de algún país pase esa información».

Para el exagente de la DEA, el Departamento de Estado coordina a diario la información que recibe de las agencias federales.

«En muchas ocasiones el Departamento de Estado coordina, aquí hay mucha coordinación, hay muchas agencias del gobierno federal, la coordinación se lleva a cabo diariamente», expresó.

¿Es la designación una cuestión política como dice el cartismo? Para Vigil es completamente falso que las acusaciones que hace Estados Unidos se traten de una mera cuestión política. Sostuvo que todos los que recibieron la designación dicen lo mismo.

Además, explicó que el país norteamericano puede tomar muchas más decisiones en torno a Cartes, algo que seguramente, para él, sucederá.

«No es una cosa política; pero ya sabes que todos dicen eso, que ‘es una política contra mí’. Se trata de esto: que los Estados Unidos puede utilizar una herramienta que ellos tienen, no nomás hacer una acusación de corrupción así como lo hicieron con el exmandatario», señaló.

Y añadió: «Pero también pueden cancelar visas como lo hicieron con el exmandatario y tres hijos de él; pero también se puede utilizar investigaciones, se puede hacer acusaciones formales, se puede solicitar a personas vinculadas con corrupción, terrorismo, con narcotráfico, con muchas cosas; y esas acusaciones se pueden llevar a cabo aquí en los Estados Unidos. Entonces, no necesariamente se tiene que parar con una acusación de corrupción».

¿Pudo haber incidido en la decisión de los Estados Unidos algún informe del Gobierno paraguayo? «Creo que sí (pudo haber colaboración del Gobierno paraguayo). El Gobierno paraguayo ha estado investigando esta situación de Tabesa, la industria; entonces también de vínculos con el terrorismo, porque también supuestamente hay vínculos con el terrorismo; están hablando de la avioneta (avión) iraní, que fue detenida con poquito más de 700.000 dólares en cigarrillos y el contrabando de cigarrillos en la zona que es Paraguay, Brasil y Argentina es muy grande», respondió Vigil.

Además, el exjefe de la DEA remarcó que » el contrabando de cigarrillo va generando bastantes fondos de los grupos criminales «. «Ese es un problema muy grande, esa zona de los tres países es famosa por el contrabando», sostuvo.

¿Qué es lo que más le preocupa a los Estados Unidos? El veterano exagente antidroga manifestó que es el dinero sucio lo que más le preocupa a su país y el nexo que este pueda generar con grupos delictivos de Sudamérica.

También indicó que el presunto contrabando de cigarrillos que hace Horacio Cartes desde Tabesa SA «no es inocente» .

«Lo que preocupa a los Estados Unidos son los fondos que están generando, hay muchas organizaciones criminales que están involucradas en eso, carteles por América Latina; el Primer Comando de la Capital en Brasil. Hay muchos grupos que están metidos en eso, entonces no estamos hablando de un contrabando que es inocente, este es un contrabando que está haciendo más poderosos a los grupos criminales y eso debe de ser muy preocupante, no nomás para los Estados Unidos, pero para muchos países», detalló, a tiempo de agregar que «esto va generando otras actividades criminales , y yo creo que va generando inestabilidad en estas regiones. Por eso el contrabando de cigarrillos es muy peligroso».

¿Puede haber una implicancia del Departamento del Tesoro en su división antilavado ya que su jefe se reunió con el presidente Mario Abdo? El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recibió el jueves 9 de junio la visita del subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, Brian E. Nelson , en el marco de su participación en la Cumbre de las Américas, en Los Angeles, California.

Lea más: Jefe antilavado de EE.UU. visita a Marito en Los Ángeles

Sobre este hecho como antecedente, Vigil contestó:

«Muchas veces, si se van a congelar activos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene lo que se llama Oficina de Activos Extranjeros , donde se pueden congelar (activos) ; esa es otra parte de las herramientas de las que estaba hablando, que se pueden congelar activos que le pertenecen a una persona tenga vínculos con el terrorismo, con el contrabando», dijo.

¿Pueden congelarse los bienes de Horacio Cartes y de su grupo empresarial? Para Vigil, no quedan dudas de que esto puede hacerse y que EE.UU. puede valerse de varias herramientas legales para poder hacerlo.

«Sí pueden tomar (acciones para congelar bienes). Es parte de lo que puede hacer los Estados Unidos , y luego también bajo ciertas leyes, lo que nosotros dentro de la DEA utilizamos, es la ley de capos, de ‘ kingpins ’, como se dice, donde los Estados Unidos no va a permitir, por ejemplo, que narcotraficantes entren a los Estados Unidos», argumentó.

Sobre el punto, Virgil insistió en que los Estados Unidos » tiene el derecho de congelar activos que están en el sistema financiero aquí en los Estados Unidos; y el último componente de esta ley es que puede sancionar a personas, por ejemplo, que tienen vínculos con negocios que están en la lista de los activos extranjeros».

Lea más: Se inicia el «despegue» de Cartes y posible muerte económica, analizan abogados

«Ilógico» un anuncio de este tipo sin consecuencias El exjefe de la DEA respondió la versión del cartismo de que estas acusaciones podrían quedar en este estado. Con su conocimiento a nivel histórico, indicó que sería «ilógico» que no haya más acciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

«Se trata de esto: si dijo el exmandatario que esto era nada más política de los Estados Unidos, diciendo que no es eficaz o que no lleva a nada, eso no es cierto (…) es ilógico que tuvieran estas listas de gente que está involucrada en corrupción significativa y luego nomás hacer los nombramientos y no hacer nada más. Eso es ilógico», disparó.

Lea más: Senador ve posible la extradición de Horacio Cartes a EE.UU.

Las evidencias existen, dice exjefe «Aquí en los Estados Unidos no van a hacer una acusación formal sin tener evidencia ; y como siempre ha dicho el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, los fiscales son conservadores. No nomás van a hacer una acusación formal sin tener las evidencias para comprobar lo que dicen», finalizó Vigil.

