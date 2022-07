El extraño gesto de las jugadoras de Paraguay durante el Himno y qué dijo la capitana al respecto

Entornointeligente.com /

Estados Unidos sufrió la caída de su producto interno bruto (PIB) de 0.2% en el segundo trimestre y entró en » recesión técnica «. Mientras tanto, en Argentina la inflación superó el 60%. Pero, ¿qué significan estos conceptos? ¿en qué afectan a la ciudadanía?

El economista Alfredo Pereira explicó a ABC Color los conceptos de recesión e inflación y las formas en que inciden en el día a día de la población.

La inflación es el aumento general en el nivel precios , lo que significa que no es el aumento de precio de un bien, sino del nivel general de los precios de una economía.

Este aumento no transitorio, sino bien sostenido. Hace que la moneda «pierda su poder adquisitivo» , lo que tiene efectos importantes en la decisión de los agentes económicos.

«Cuando una moneda pierde su poder de compra, básicamente, con el mismo ingreso estás comprando menos cosas , con el mismo dinero estás comprando menos», comentó.

Lea más: El miedo a una recesión en EEUU se confirma con la segunda caída del PIB

El «impuesto» que afecta a los de bajos ingresos En ese sentido, dijo que la inflación es conocida como el «impuesto» que más afecta a los de bajos ingresos porque en gran medida este segmento de la población no tiene capacidad de ahorro , por lo que su consumo disminuye notablemente.

El principal aspecto en el que disminuye el consumo es en productos de la canasta básica y movilidad . «Probablemente ellos terminen más hundidos en la pobreza», sostuvo.

También indicó que la inflación se da por » choques externos» como la s uba del precio del petróleo que incide en los precios de muchos productos. «Sube el combustible, sube el precio de los bienes y servicios», refirió.

Al respecto, recordó que la estabilidad de la moneda de cada país está a cargo del Banco Central, que tiene una política monetaria, un instrumento, una herramienta para controlar la inflación. «El BCP trata de que la inflación esté contenida», mencionó.

Lea más: Estados Unidos entra en recesión técnica: cómo llegó a esto

¿Qué es la recesión económica? Cuando se habla de recesión económica se hace referencia a la disminución de la actividad económica de un país por lo que riqueza se ve reducida. Para considerarse una «recesión» el fenómeno se debe dar en dos trimestres seguidos de crecimiento.

«La recesión significa que la actividad económica de un país disminuyó, por lo tanto, la riqueza, lo que puede llegar a producir una economía se ve reducida» , explicó.

Este fenómeno hace que la distribución de las riquezas se vea afectada, principalmente en la renta.

En ese sentido, Pereira señaló que las recesiones económicas no son buenas porque significa que las economía no crece , no hay expansión, por un lado, puede ser debido a que existe un nivel alto de desempleo o porque las rentas de las familias no crecen.

«Esa calidad de vida, ese bienestar no mejora, y tiene repercusiones sociales importantes», refirió.

Lea más: Paraguay sigue el rumbo de Argentina

¿Cómo afectan la inflación y la recesión en el día a día? La inflación tiene un impacto directo en el día a día, ya que la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda hace que:

El ritmo de solicitudes de créditos disminuya, como consecuencia del aumento de la tasas de política monetaria. La capacidad de ahorro se ve reducida. Disminuye el consumo, que afecta más «significativamente» al segmento de la población con menores ingresos. Lea más: Con alta inflación en Argentina se reduciría incentivo al contrabando, sostienen

Al tratarse de recesión económica , algunas de las consecuencias que se podrían ocasionar son:

La demanda de bienes y servicios disminuye Las empresas establecen medidas de contingencia como despidos o reducción de gastos Existe el riesgo de que los créditos otorgados no puedan ser cancelados «Menor riqueza, es menor renta y con menor renta, la gente compra menos, consume menos, y así se alarga la cadena», concluyó el economista.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com