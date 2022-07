El extraño gesto de las jugadoras de Paraguay durante el Himno y qué dijo la capitana al respecto

Entornointeligente.com /

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores Educadores del Paraguay Auténtica (Otep-A), sostuvo a ABC que existe un acuerdo del 2017, que en realidad se está cumpliendo parcialmente y por tramos. La lucha por aumento de salario lleva varios años.

«Estamos en el ultimo tramo para llegar al piso salarial. Ahora existe una diferencia tras esta reunión que se dio entre el Ministerio de Educación y Ciencias y Hacienda», explicó.

Los miembros de este gremio y de los demás grupos del magisterio nacional exigen que se cumpla lo acordado en el gobierno anterior. Espínola recordó que se tuvo en cuenta la inflación del 2021 y no la del 2022, por lo que a su entender, hay un desfasaje que será muy grande. La última promesa del Estado, es que los técnicos estudiarán.

Anuncian propuesta unificada para el salario docente El vocero sindical comentó que los sindicatos se comprometieron a que el martes van a unificar la propuesta del porcentaje del reajuste salarial, y desde cuando desean cobrarlo. «Ayer resolvimos (Otep-A), que el ajuste debe otorgarse desde enero y que tiene que ser del 16 %, incluyendo la inflación de este año.

Los cálculos proporcionados por este gremio, indican que la inversión para estas reivindicaciones salariales es de U$S 120 millones para los salarios y U$S 83 millones para el escalafón docente. Sobre este último punto, Espínola confirmó que más de 20.600 docentes tiene la resolución en mano pero no pueden percibir.

Educación con precariedades A la par de estas necesidades, existen otros eternos problemas a resolver en las instituciones públicas. Por eso el secretario de esta organización insiste en que haya un presupuesto para mejorar la infraestructura, el equipamiento con tecnología y asegurar la conectividad. Criticó que varias gobernaciones aún no cumplan con el almuerzo escolar.

El ideal de inversión en educación es que se duplique el 3,7 % que actualmente se utiliza del Producto Interno Bruto (PIB).

Las postura de Hacienda sobre el reajuste salarial De acuerdo a lo expresado por Espínola desde el Ministerio de Hacienda alegan que hay una demanda y requerimiento de varios sectores y de compromisos que cumplir; y que son las razones de las trabas.

«Si no se supera la inequidad tributaria, la solución es que el Estado debe mejorar la recaudación», recalcó el docente.

El plazo para que el MEC incluya este aumento es el 31 de agosto, pues ese día la proforma del presupuesto debe estar terminado. El parlamento tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

