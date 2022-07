El extraño gesto de las jugadoras de Paraguay durante el Himno y qué dijo la capitana al respecto

Entornointeligente.com /

Ayer 28 de julio fue un día muy triste para la artista Susan Zaldívar , pues partió su querida mascota Pampita , una dulce perrita que nació el 19 de diciembre de 2004 y durante muchísimos años fue la fiel compañera de la cantante.

El último adiós «Hasta siempre mi gran compañera… Gracias mi hija por estos largos 17 años 7 meses de darme tanto amor… Perdóname por todas las veces que esperaste a que llegue a casa y no llegué, por todas las veces que me extrañaste…», comenzó expresando Susan Zaldívar en su cuenta de Instagram.

Visiblemente dolida tras la pérdida de Pampita, Susan Zaldívar prosiguió: «Perdón por no haber sido la mejor mamá… sé que mucho te fallé y que mucho aguantaste a mi lado… Pasaste conmigo los momentos más difíciles de mi vida y los más hermosos… Viviste conmigo mis separaciones, me ayudaste a sanar heridas , las del alma y otras físicas. Me esperaste en cada viaje, celebraste conmigo mis triunfos, hasta la llegada de Anyelina. Todavía estoy en shock…».

Susan Zaldívar también escribió unas líneas para agradecer a Daiana Ferreira Da Costa y su mamá «que me hicieron el mejor regalo de mi vida», quienes le dieron la oportunidad de ser la mamá de Pampita.

«Ahora me va a costar demasiado ver todos los recuerdos que tenemos juntas. Gracias por amarme tanto y darnos tanto amor a toda la familia. Te voy a extrañar todos los días», finalizó la artista Susan Zaldívar junto a una postal suya con su adorada Pampita.

