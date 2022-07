El extraño gesto de las jugadoras de Paraguay durante el Himno y qué dijo la capitana al respecto

Entornointeligente.com /

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el senador Jorge Querey (Frente Guasu), presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero, reiteró sus críticas al fiscal Osmar Legal , argumentando que este no avanzó en una investigación de las supuestas irregularidades cometidas en Paraguay por el cambista brasileño Darío Messer a pesar de contar con años de tiempo e indicios documentados de posibles delitos.

El fiscal Legal, de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, restó importancia a un informe emitido por la Comisión Bicameral presidida por el senador Querey sobre el caso Messer, opinando que este estaba influenciado por «lectura política», por la vinculación de Messer con el expresidente Horacio Cartes .

Lea más: Tildan de inútil al fiscal Osmar Legal por menospreciar investigación sobre Messer

El legislador opinó hoy que, independientemente del vínculo con el expresidente Cartes, no hay justificación para «tener cinco años encima una cuestión como esa y no resolverla» y repitió su opinión de que si el fiscal Legal cree no tener elementos necesarios para impulsar una investigación debería anunciar el levantamiento de la misma.

«La Fiscalía no puede tener por cinco años un tema sin resolver», cuestionó.

Lea más: Exponen rotundas pruebas de inacción ante Messer

Sin embargo, enfatizó que hay elementos importantes que deberían ser investigados sobre Messer y Cartes, irregularidades que ya fueron denunciadas ante la Fiscalía por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), además de interrogantes que el legislador prometió hacer al expresidente Cartes si este se presenta a declarar ante la Comisión de Investigación el martes próximo, fecha para la que fue convocado, incluyendo el carácter de los préstamos que hace y si está inscrito como prestamista.

«Fracaso institucional» El senador Querey opinó que el Estado paraguayo tiene un problema de prioridades que queda en evidencia en las limitaciones y deficiencias de las instituciones encargadas del combate a la corrupción o el contrabando.

«Uno se da cuenta de las limitaciones estructurales y el fracaso institucional. La Secretaría Anticontrabando tiene cinco funcionarios, eso quiere decir que el contrabando no parece ser un problema para el Estado», indicó.

Agregó que aun dentro de esas limitaciones, instituciones como la Secretaría Anticorrupción o la Seprelad «han pasado muchos informes y denuncias a la Fiscalía que no tuvieron retorno».

«Encima de que estos trabajos de seguridad implican un riesgo personal (…) cuando recogen indicios no se les da seguimiento. ¿Cuál es el mensaje que otorgamos al resto de esas instituciones? El mensaje es ‘dejen de hacerlo’», concluyó.

Lea más: Sólo faltan dos votos liberales para aprobar acusación a Sandra Quiñónez

La aparente inacción del Ministerio Público en el caso Messer y otras investigaciones vinculadas al expresidente Cartes fue uno de los argumentos esgrimidos a favor del juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez , en la Cámara de Diputados, que debe resumir sus deliberaciones sobre el pedido de enjuiciamiento la próxima semana.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com