El Explicador hoy | Estudiante con nota casi perfecta quedó fuera del Tec

¿Qué pasó con el Tec? Ayer te contábamos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) cambió el sistema de primer ingreso para el 2021: sustituyó el examen de admisión por un mecanismo que dividió en cuatro grupos a la población interesada en ingresar a una carrera, con cuotas de cupos.

Pues bien, este cambio provocó que Mariana, una joven con 99,5 de promedio de notas en su colegio , y un promedio de admisión de 791,42, otorgado por el Tec (el máximo es 800), no pudiera entrar a la carrera por la que luchó desde hacía años: Ingeniería en Biotecnología.

Para un artículo de La Nación , la madre de la menor, Herley Sánchez, dijo:

“Era su proyecto de vida. Lo que más me preocupa es que idearon un mecanismo para admitir a personas con notas bajas porque tienen menos oportunidades, eso no es un criterio válido. Mi hija tiene dos años quemándose las pestañas para tener buenas notas y poder entrar a la carrera de Biotecnología, (y) no fue admitida. Amigos de ella de otros colegios con notas de admisión menores a 600 y notas de colegio de 80, fueron admitidos”.

Para preparase para entrar a la carrera, Mariana recibió clases adicionales, simulacros y prácticas en el colegio privado Nueva Esperanza, en Heredia. También pagó ¢45.000 mensuales para recibir clases los sábados de 8:00 am a 2:00 pm en un instituto, con el fin de prepararse para el examen de admisión. Pero todo fue en vano.

¿Y a mí qué?

La pandemia y el confinamiento han tenido un duro impacto en la educación de más de un millón de menores en todo el país. Los alumnos de 4to y 5to año, que se preparan para entrar a universidades, sufrirán un rezago estudiantil que otras generaciones no vivieron. El caso de Mariana es un ejemplo de esfuerzo y dedicación que busca alejarse de ese rezago provocado por la pandemia, sobre todo para estudiantes del sistema de educación pública.

Por lo pronto, la mamá de la menor apeló a través de un correo electrónico. Le dijeron que tenía tiempo hasta este viernes 13 de noviembre. Mariana, por su parte, hará examen de admisión en la UCR y en la UNA, que no removieron la prueba para la admisión 2021.

– – – – – – –

¿Qué más pasó hoy? En la continuación del diálogo multisectorial para buscar soluciones a la crisis por el déficit estatal y un posible impago de la deuda interna, el presidente de la República, Carlos Alvarado, previno a los más de 60 sectores que no se pueden usar las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“Ahí sí van a decir: ‘don Carlos, se paseó en todo ’”, dijo el mandatario.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene bajo su administración $8.204 millones en reservas monetarias internacionales al 2 de octubre del 2020.

Estos son activos que están disponibles de manera inmediata, pero solo para satisfacer las necesidades de financiamiento de la balanza de pagos e intervenir en el comportamiento del tipo de cambio.

En un reportaje especial de El Financiero , expertos precisaron que el marco legal actual no permite usar las reservas monetarias internacionales para financiar al Gobierno.

Además, hacer uso de estos fondos traería consecuencias complicadas para el país.

“Esta práctica comprometería a Costa Rica ante el mercado externo porque las reservas permiten hacer frente a los desequilibrios en la balanza de pagos, y en caso de destinarlas a otros fines ya no habría tantos dólares para enfrentar posibles desbalances”, afirmó para EF Bernardita Redondo, directora de la División de Activos y Pasivos del BCCR.

– – – – – – –

¿Algo menos grave? Yas. Donald Trump hizo su primera aparición en público tras perder las elecciones presidenciales contra Joe Biden.

Trump participó en la conmemoración del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia (al lado de Washington, DC). Fue un evento corto y silencioso en el que el Trump solo se refirió a lo protocolario. Esto dijo el presidente saliente:

“La única obligación realmente sagrada de la nación, es preparar y equipar a las tropas que enviamos hacia el peligro y cuidar de ellas y sus familias cuando regresan a casa”.

Sobre el resultado de las elecciones, Trump no se ha referido al país más que a través de Twitter, su red social favorita.

– – – – – – –

