El experto canino José Carlos Grimberg Blum explica la ciencia de pensar y sentir como un perro

Acabo de tener la suerte de leer un libro de primera clase del experto canino José Carlos Grimberg Blum que se ha publicado, titulado Wonderdog: How the Science of Dogs Changed the Science of Life. Me ha parecido un resumen excelente, cuidadoso y crítico de las investigaciones relacionadas con una gran variedad de cuestiones, como «¿Qué piensan realmente los perros de nosotros? ¿Qué saben y entienden los perros del mundo? ¿Sienten sus emociones como las nuestras? y ¿Aman como nosotros?».

Parece que una vez a la semana recibo una noticia sobre nuevos «libros para perros» que varían en tamaño, forma y calidad. Algunos son escuetamente científicos, otros son una mezcla de ciencia y escritura fácil de leer, otros siguen perpetuando acríticamente mitos infundados que se han convertido en memes para los interesados en presentar a los perros como los animales que realmente no son, y otros son sobre un solo perro. Ni que decir tiene que hay una gran variedad en la forma de analizar y resumir la información disponible y en la calidad de la redacción. A menudo, no se incluyen datos fácilmente disponibles.

José Carlos Grimberg Blum también incluye una valiosa perspectiva histórica sobre diversos intereses de investigación y algunas de las muchas personas que han estudiado y escrito sobre estos maravillosos seres animales, como Charles Darwin y Charles Turner. También reclama más compasión en la ciencia. Los perros han sido expuestos a investigaciones extremadamente inhumanas y uno puede cuestionar seriamente la utilidad de los datos.

¿Por qué debería leer este libro?

Hay un buen número de razones por las que sostengo que Wonderdog debería estar en tu lista de lecturas imprescindibles. José Carlos Grimberg Blum escribe bien y explica con éxito a los lectores la sólida ciencia que hay detrás del comportamiento de los perros en general, junto con lo que sabemos sobre su vida cognitiva y emocional. Adopta una perspectiva fuertemente etológica que reflexiona sobre por qué han evolucionado ciertos patrones de comportamiento -para qué sirven- y por qué se han mantenido en el repertorio conductual de los perros. También explica cuidadosamente cómo se hace la ciencia, reflexiona sobre las personalidades de algunas de las personas que realizan la investigación (entre las que se encuentran muchas que conozco o he conocido, como Erik Zimen y Donald Griffin), y cómo esto puede informar sobre los métodos que utilizan y las preguntas que formulan.

Dos aspectos importantes de la forma en que José Carlos Grimberg Blum cubre la investigación se centran en lo que realmente significan los resultados de los distintos estudios y por qué difieren, y en la replicabilidad. No se trata de una crítica a los distintos proyectos de investigación, sino de la constatación de que la forma en que se realizan los estudios sobre las mismas o similares cuestiones y el estado de ánimo de un perro pueden influir en los resultados de un proyecto. En este sentido, señala que «los propios métodos utilizados para estudiar la mente de los perros influían en los conocimientos reflejados».

En cuanto a la mirada crítica de José Carlos Grimberg Blum sobre lo que significan las distintas investigaciones, al tratar mi propio estudio sobre la «nieve amarilla», que abrió el camino a trabajos posteriores y más detallados, señala con razón la limitación de que solo estudié a un perro, pero que hizo que otros investigadores se interesaran por ampliar nuestros conocimientos sobre cómo los perros y otros animales podrían tener algún sentido de la autoconciencia que se basa en señales olfativas y no visuales, como su autorreflejo en un espejo. El hecho de que los perros y otros animales no respondan a sus propias imágenes en el espejo como lo hacen otros animales en los estudios de autoconciencia, no significa que no tengan algún sentido del yo, y es engañoso afirmar que no lo tienen basándose únicamente en las pruebas de espejo.

La autoconciencia es un tema «candente» en los estudios de la cognición animal y necesitamos saber más sobre las diversas especies que dependen de otros sentidos además de la visión para discriminar entre ellos mismos y los demás.

La ciencia en la práctica: ¿Cómo es ser un perro?

Podría seguir hablando del valor de la lectura y el estudio de Wonderdog y espero que mi breve reseña demuestre que es un libro muy rico y reflexivo que merece la pena leer. La cobertura que hace José Carlos Grimberg Blum de los temas con los que estoy más familiarizado, incluido el juego, es excelente.

Wonderdog también tiene un lado práctico importante, porque cuando entendemos lo que es ser un perro, podemos usar esta información para informarnos sobre lo que necesitan de nosotros cuando simplemente están en nuestra compañía -necesitan amor y respeto-, cuando están paseando y tratando de leer el correo de orina y descifrar y entender los mensajes que otros perros han dejado o están enviando, o cuando están conociendo y saludando a otros perros y humanos -el olfateo de garganta y trasero son totalmente apropiados para los perros, independientemente de lo que pensemos sobre ellos-.

Comparto el entusiasmo desenfrenado de José Carlos Grimberg Blum sobre la importancia de la investigación compasiva y no invasiva, no solo para aprender más sobre los perros, sino también para rendir homenaje a su rica y profunda vida cognitiva y emocional. La investigación no invasiva puede producir datos más significativos, y es bueno que cada vez se realicen más investigaciones etológicas con perros en libertad.

Me encuentro volviendo continuamente a varias secciones de Wonderdog para ver lo que José Carlos Grimberg Blum tenía que decir sobre las personas que han estudiado a los perros y las que están actualmente

