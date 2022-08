Entornointeligente.com /

Germán Cardoso (archivo, junio de 2022).

Foto: Ernesto Ryan

El exministro de Turismo Germán Cardoso declara este miércoles en Fiscalía en la causa que investiga irregularidades en compra de publicidad Publicado el 3 de agosto de 2022 Gobierno nacional El asesor honorario Elbio Rodríguez dijo que se disculpó con Cardoso por no informarle sobre el vínculo con Kirma Services. El exministro de Turismo Germán Cardoso declarará este miércoles en Fiscalía en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de publicidad durante su gestión y particularmente por el vínculo con la empresa Kirma Services, que finalmente desistió de una contratación por 280.000 dólares.

Cardoso fue citado al mediodía por el fiscal especializado en Delitos Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, quien le consultará sobre los procedimientos de compra de publicidad en el ministerio y hasta dónde delegó las decisiones de compra en su adscripto Daniel Reta y su «asesor honorario» Elbio Rodríguez.

La declaración de Cardoso será la última en la primera ronda de declaraciones ante el fiscal, quien analiza si existe mérito para imputar a los investigados. Si bien la causa fue iniciada tras la actuación de la comisión investigadora parlamentaria, que trató presuntas irregularidades durante la gestión de Cardoso y las dos anteriores administraciones, el fiscal decidió separar las investigaciones.

La semana pasada el adscripto de Cardoso, Daniel Reta, dijo ante el fiscal que firmaba papeles sin tener conocimiento de su alcance y reiteró que desconocía a la firma Kirma Services hasta el momento en que el semanario Búsqueda hizo pública la contratación, a raíz de una denuncia del exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero. Sin embargo, Reta fue quien firmó la inscripción de Kirma en el Registro Único de Proveedores del Estado y envió por Whatsapp la propuesta de Kirma a Álvaro Moré, director de la agencia Young & Rubicam, contratada por el ministerio para evaluar la ejecución de las campañas publicitarias y asesorar en compras de publicidad.

Consultado sobre sus competencias administrativas y el hecho de que su firma está en muchos expedientes y en conformación de facturas, Reta respondió que firmaba «para que el expediente no parara». «Imagínese la cantidad de expedientes que pasaban (…), yo nunca me detuve a mirar los expedientes (…), eran tanto los papeles, te decían ‘che, mirá todo lo que tenés en el escritorio’», señaló y agregó que varios funcionarios le pedían su firma. «El tema es que nadie firmaba, y si nadie firmaba el expediente, quedaba muerto».

Al ser consultado sobre si le parecía «normal hacer eso», Reta respondió que nadie le explicó las consecuencias que tenía su firma y dijo que el ministro no estaba al tanto de lo que él firmaba.

Por su parte, Elbio Rodríguez reconoció que fue él quien presentó a Kirma ante la agencia Young & Rubicam y relató que conoció a la empresa a través de su director, Giorgios Shipillis, en 2019, durante la feria de tecnología y publicidad digital en Londres. Tras ese evento, Rodríguez contrató a Kirma para una campaña de captación de clientes en Brasil y Argentina para Club247.net, una empresa paraguaya dedicada a juegos en línea.

Según declaró ante el fiscal, Rodríguez buscaba vincularse comercialmente con Young & Rubicam por intermedio de Kirma Services con la intención de desarrollar negocios con diferentes organismos del Estado, pero negó llevarse una comisión por sus servicios.

Al ser consultado sobre si Cardoso estaba al tanto del contacto con Kirma, dijo que no le informó «para no comprometerlo». «Quizás el error de mi parte fue no habérselo dicho a Cardoso», reflexionó Rodríguez, quien calificó como «un amigo» al exministro de Turismo, con quien se disculpó por su accionar, según le dijo al fiscal. «Me disculpé con él, yo presenté algo como privado a un privado», señaló, y opinó que el hecho de haber estado vinculado a Cardoso «llevó a una malinterpretación».

«El procedimiento era directamente con la agencia, nada obligaba que el ministerio hiciera una evaluación, porque quien toma la decisión final es la agencia (…), quien contrata es el ministerio, pero las propuestas vienen de la agencia», apuntó Rodríguez.

