El exjugador de Peñarol que fue el chofer de Luis Suárez en la caravana de su presentación en Nacional

La caravana para llevar a Luis Suárez y su familia del aeropuerto al Gran Parque Central para ser presentado como jugador de Nacional duró más de una hora. El delantero fue casi todo el recorrido, primero por la rambla y luego por Bulevar José Batlle y Ordóñez, con medio cuerpo afuera saludando a los hinchas . Sofía Balbi, esposa del salteño, y sus tres hijos fueron disfrutando del momento junto a él. De un costado y el otro, las calles se llenaron de hinchas para recibir al ídolo luego de 16 años jugando en Europa.

La camioneta, ploteada en su totalidad con los colores de Nacional y la leyenda «Luis Suárez: el reencuentro», estaba en manos del chofer que tenía no solo la responsabilidad de llevar al Pistolero al GPC si no también de evitar cualquier tipo de accidente en la caravana y en medio de la algarabía de la gente.

Lo que nadie sabía, ni el propio Suárez, es que el chofer era un exjugador de Peñarol . Se trata de Rodrigo Cubilla . Hoy tiene 36 años y es nieto de Luis Cubilla. El exdelantero salió del semillero aurinegro y entre 2006 y 2007 alternó minutos en Primera División.

Luis Suárez y Rodrigo Cubilla. Foto: gentileza. En Uruguay también pasó por Central Español y después llevó sus goles al fútbol de Guatemala, donde hizo la mayor parte de su carrera.

Suárez no lo reconoció, pero ya se habían cruzado varias veces en su vida. Cubilla es un año mayor, pero en inferiores jugaron en contra más de un clásico. «Yo soy un año mayor, pero nos enfrentamos en la gran mayoría de los clásicos en divisiones juveniles. No tengo amistad ni vínculo actualmente», dijo Cubilla a Ovación y remarcó que ya desde entonces «Luis marcaba la diferencia en Nacional».

Cubilla se retiró profesionalmente en 2019 y con su familia decidió volver al país tras 10 años en el exterior. Ahí fue cuando optó por abrir una empresa de viajes (RC Traslados). «Siempre busco estos eventos para estar vinculado al fútbol y al deporte en general con el transporte, disfruto mucho lo que hago, lo hago con amor y pasión. Actualmente contamos con tres camionetas y una flota de vehículos de diferente capacidad que nos respaldan para poder cumplir con las necesidades y exigencias de todo cliente. Hemos trabajado con selecciones, final de la Libertadores y Sudamericana en Montevideo, pero la magnitud del recibimiento a Luis no tiene antecedentes, no me quería perder esta hermosa experiencia», recordó.

Rodrigo Cubilla defendiendo a Peñarol. Foto: archivo El País. ¿Cómo surgió la posibilidad de trasladar a Suárez? «Por la ley de atracción», respondió entre risas. «Con amigos y la familia comentábamos en broma si lo íbamos a trasladar nosotros y yo respondía ‘estamos en negociaciones con Sofía’ (risas). Después me contacté con Diego Scotti, presidente de la Mutual de Jugadores de Fútbol, para poner las camionetas a su disposición para el traslado de Luis. Me agradeció y me respondió que lo tenía en cuenta», explicó.

«El miércoles previo a la llegada de Luis recibo la llamada del gerente de marketing de la Compañía Santa Rosa Sponsor de Nacional si tenía disponibilidad la camioneta Renault Master que recientemente habíamos adquirido, le pregunté la fecha y motivo del evento, cuando me comentó que era para ir a buscar a Luis.. sin mirar la agenda le dije: ‘¡Sí, podemos!’.

Cubilla y Suárez no interactuaron en el viaje más que los típicos saludos y una selfie que se animó a pedirle apenas subió en la camioneta: «Cada uno en su tarea. Nosotros como empresa el honor de trasladarlo y Luis de disfrutar su momento».

Rodrigo Cubilla en Central Español. Foto: archivo El País. Sobre el viaje en la caravana, valoró: «Más que difícil, fue intenso. Había mucha gente en la calle, no había lugar a distracción ni margen a error. Teníamos a Luis Suárez y a su familia de pasajeros».

Respecto a qué sintió llevando a Suárez a una fiesta de Nacional siendo exjugador de Peñarol, indicó: «Soy profesional, el corazón lo dejo en el cajón de la mesita de luz (risas). Hoy disfruto mi actualidad en la empresa. Mi abuelo pertenece a la rica historia de Peñarol y Nacional saliendo campeón Uruguayo, de América y del Mundo con ambos. La fiesta salió 10 puntos, fue muy emotivo y merecido recibimiento».

Cubilla remarcó que Suárez «es un clase A» y que «todos lo vamos a disfrutar porque es un crack». «Luis genera muchas expectativa y eso es muy positivo para todo el fútbol uruguayo», finalizó.

