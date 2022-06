El éxito de Obi-Wan Kenobi en Disney Plus puede ser una mala noticia para Star Wars

Entornointeligente.com /

Ya es oficial: El episodio final de Obi-Wan Kenobi es el capítulo de televisión de Star Wars más popular emitido en Disney Plus, y eso es una mala noticia para la franquicia.

Según el analista de datos de streaming Samba TV (según Deadline(opens in new tab)), el final de la primera temporada de la serie de Obi-Wan atrajo a 1,8 millones de espectadores entre el miércoles 22 de junio (día de su estreno) y el domingo 27 de junio. Puede que esa cifra no parezca tan significativa, pero es un número que supera con creces los obtenidos por las anteriores series de Star Wars que se lanzaron en Disney Plus.

Para contextualizar, el final de la primera temporada de Obi-Wan atrajo a un 20% más de espectadores que El libro de Boba Fett, cuyo último episodio obtuvo una audiencia de 1,5 millones de personas en los cinco días posteriores a su emisión inicial. Por su parte, el final de la segunda temporada de The Mandalorian solo registró 1,1 millones de espectadores en un periodo similar de cinco días (según SlashFilm), una cifra sorprendentemente baja, teniendo en cuenta lo populares que se supone que han sido las aventuras de Mando con Baby Yoda.

El estreno de Obi-Wan también atrajo una audiencia mayor que la segunda temporada de The Mandalorian y The Book of Boba Fett – 2,14 millones frente a los 2,08 millones y 1,5 millones de este último dúo – la serie en solitario del Maestro Jedi es el programa de Star Wars Disney Plus más popular de la historia. Sin embargo, esto no sorprenderá a muchos fans. Obi-Wan es un personaje inmensamente popular en la legendaria franquicia de Lucasfilm, mientras que la interpretación de Ewan McGregor de Kenobi es muy querida.

Sin embargo, por muy agradables que sean las cifras de audiencia de Obi-Wan, la popularidad de la serie demuestra que Star Wars es incapaz de librarse de una crítica importante que se le ha hecho durante años. Se trata de la introducción de nuevos personajes en su extenso universo, en lugar de reciclar sus personajes heredados.

Quitemos primero el elefante de la habitación: sí, Star Wars nos ha presentado personajes originales en los últimos años. Ahsoka Tano, Mando/Din Djarin, Baby Yoda/Grogu, Rey, Ben Solo y el reparto de Rogue One (incluido Cassian Andor) son nuevos individuos que Lucasfilm ha establecido en el universo de Star Wars. Han ayudado a dar cuerpo a la serie principal de la franquicia, así como a contar nuevas historias en los medios cinematográficos y televisivos.

Sin embargo, a pesar de su llegada, Star Wars es una serie que sigue siendo alimentada por la nostalgia. Por lo tanto, la franquicia vuelve regularmente a lo que mejor sabe hacer, es decir, centrar los proyectos en torno a los personajes del legado –Obi-Wan, Boba Fett, Luke Skywalker y Han Solo, por nombrar cuatro- para complacer a su considerable base de fans.

No es una fórmula terrible. Lucasfilm y Disney saben que cualquier película o serie de televisión que contenga estos personajes tendrá éxito: por algo son los favoritos de los fans, así que los estudios están obligados a construir proyectos en torno a ellos.

Pero hacerlo es un arma de doble filo. Sí, Obi-Wan, Luke Skywalker y compañía atraerán a los espectadores, pero eso va en detrimento de la franquicia en su conjunto. Como serie, no puede evolucionar sin la introducción de nuevos personajes, mundos o argumentos.

Además, rellenar los huecos de la historia de un personaje puede llevar a la confusión de los fans en torno a la historia preestablecida de un individuo. La serie de televisión de Obi-Wan es un ejemplo clásico de esto, con algunos fans desconcertados por los numerosos agujeros en la trama y la reconfiguración de los eventos que tienen lugar en la historia más amplia de Star Wars. Ni siquiera la aclamada serie Mandalorian es inmune a este tipo de problemas, ya que los fans no están de acuerdo con la llegada de Luke Skywalker en el final de la segunda temporada y su posterior aparición en El libro de Boba Fett.

Afortunadamente, parece que Lucasfilm y Disney están empezando a darse cuenta de lo vital que es establecer más personajes nuevos en el universo de Star Wars. El director de Thor: Amor y Trueno, Taika Waititi, que va a dirigir una nueva película de Star Wars, ha revelado su intención de instalar nuevos individuos en la serie (vía Total Film(opens in new tab)).

Mientras tanto, el director de la trilogía del MCU de Spider-Man, Jon Watts, está dirigiendo un proyecto de madurez, llamado Skeleton Crew, que se anuncia como una serie de televisión al estilo de Los Goonies. Jude Law está preparado para protagonizar esa producción. Si añadimos la película Rogue Squadron de Patty Jenkins y otras series de televisión, como The Acolyte, la franquicia de Star Wars podría estar finalmente moviéndose en la dirección creativa correcta.

Sí, hay un momento y un lugar para volver a visitar a los personajes del legado de Star Wars – Obi-Wan puede tener una segunda temporada, mientras que las próximas series como Tales of the Jedi muestran que Lucasfilm no está listo para dejarlos ir por completo todavía. El éxito de la serie de televisión de Obi-Wan, además, demuestra que Lucasfilm y Disney seguirán desarrollando proyectos basados en los personajes icónicos de la serie. Dado lo populares que han resultado ser él y Boba Fett, a pesar de las críticas de los fans sobre ciertos aspectos de su trama, es aún más probable que Lucasfilm se incline por crear películas y programas de televisión sobre otros personajes del legado.

Pero, si la franquicia de La Guerra de las Galaxias quiere evolucionar de verdad, tiene que abandonar su plan de basarse únicamente en sus personajes y planetas legendarios. De lo contrario, su proyecto actual podría no ser suficiente para mantener el nivel de éxito que Star Wars ha tenido en los últimos 45 años.

ENLACE ORIGINAL: https://www.techradar.com/news/obi-wans-disney-plus-success-may-be-bad-news-for-star-wars

VEA TAMBIÉN: Episodio final de Obi-Wan Kenobi desgarra a los fans » EntornoInteligente

Entornointeligente.com