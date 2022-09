Entornointeligente.com /

El reinicio de Perfect Dark, ha sido una gran noticia para los fans y jugadores de Xbox, que desde que pudieron apreciar la presentación y confirmación de esto, se han estado haciendo grandes ilusiones con lo que ofrecerá el juego. No obstante, parece que durante su desarrollo, ha tenido varios problemas, ya que el estudio de Perfect Dark habría sufrido cambios de personal debido a problemas de liderazgo y culturales, aunque de momento no se especifica qué tipo de problemas.

A través de Twitter, el editor de VGC, Andy Robinson , ha salido a comentar su experiencia y lo que sabe sobre el caso de The Initiative, el estudio que está trabajando en el reinicio del juego junto con Crystal Dynamics. Recordemos que tiempo atrás, el director del juego, Dan Neuburger, abandonó el proyecto por supuestos desacuerdos con la estructura del estudio, por lo que todo parece indicar que algo no está funcionando bien dentro del desarrollo.

FTR, I’ve spoken to many current and former employees stating that the flood of departures very much is sign of a problem. Not with the multi studio setup – it was always their intention to partner with an experienced dev – but many seemingly had issues with Initiative leadership https://t.co/QyXN03K9je

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) September 5, 2022

Xbox Game Pass: 2023 apunta a ser el gran y mejor año del servicio Las nuevas informaciones y rumores según Andy Robinson, cuentan que «la avalancha de salidas es en gran medida una señal de un problema». Hablando con muchos ex y actuales empleados, se reveló que si bien las asociaciones que está haciendo el estudio para desarrollar Perfect Dark no han tenido ningún problema, es la falta de liderazgo que han tenido con el desarrollo el juego el gran problema de los trabajadores, quienes se sienten en dudas sobre el futuro del título. Además, muchos también critican la falta de «cultura organizacional» que posee el estudio, aunque no han revelado mayores detalles al respecto.

Sin dudas, nuevas informaciones que dejan un poco indecisos a los fans del título, que esperan ansiosos el estreno de este. Si bien no se sabe nada más sobre este caso a nivel oficial por parte de The Initiative, han sido los diversos trabajadores quienes han expresado su malestar con la toma de decisiones del estudio, en un vaivén que esperemos no tenga consecuencias directas en el desarrollo del mismo.

