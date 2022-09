El estilo no está reñido con la comodidad y estos mocasines de piel rebajados en Cortefiel lo confirman

Entornointeligente.com /

A veces parece que seguir las tendencias al dedillo implica cierta renuncia a la comodidad, especialmente en el terreno del calzado donde los tacones de infarto han sido siempre (o casi) una constante y una pesadilla para muchas de nosotras.

En Trendencias Selena Gomez y sus 31 mejores looks de todos los tiempos que aún no hemos sido capaces de superar Pero eso de »para presumir hay que sufrir» afortunadamente cada vez es menos habitual , gracias en parte, a las zapatillas que rompieron muchos moldes hace ya varias temporadas. Ojo, tremendo respeto a las amantes de los tacones que no se bajan de las alturas ni a diario, nosotras los adoramos ¡por supuesto!

En cualquier caso, sumar centímetros no es obligatorio y el estilo, por supuesto, no está reñido con la comodidad. Este año sin ir más lejos, las tendencias ponen las miras en zapatos tan planos como las bailarinas y también, una vez más en los mocasines .

Un calzado con un aire vintage y un puntito college -tal vez la nostalgia sea gran parte de su éxito- que queda genial con pantalones de sastre, faldas y vestidos (vamos, con casi todo lo que le echen). Por eso dejar escapar ocasiones como la de hoy, es complicado, porque hemos encontrado unos mocasines de piel súper versátiles rebajados en Cortefiel .

Se trata de un diseño clásico totalmente plano en color negro, con hebilla dorada y puntera ligeramente redondeada que tienen muchas papeletas para convertirse en unos auténticos 24/7. Disponibles hoy por 89,99 59,99 euros.

Mocasín de piel

