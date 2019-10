El estilista de las estrellas Ewin Colina apunta hacia la internacionalización

Entornointeligente.com /

Ewin Colina, es el genio detrás de los looks de grades figuras del espectáculo venezolano / Cortesía: Ewin Colina Notitarde.- Las fronteras venezolanas se quedan cortas para albergar el gran talento que el estilista, Ewin Colina ha demostrado a lo largo de su carrera, es por ello que pone su mirada en la internacionalización.

El profesional de la belleza ha tenido en sus manos la apariencia de numerosas estrellas de talla nacional e internacional, demostrando su compromiso e innegable destreza.

En voz de joven, su mayor sueño es convertirse en un afamado estilista, para lograrlo desde muy joven comenzó a formarse en el arte capilar y así alcanzar las metas que hoy disfruta.

Carrera en belleza Las técnicas de decoloraciones como ombre, balayage y blonde son las especialidades de @ewinhairs , aunadas a las transformaciones drásticas que realiza.

View this post on Instagram

Cuando se trabaja con amor obtienes Buenos Resultados…. 😊 6- Tips para cuidar tu Cabello.-👩 1) Peinar tu cabello todas las Noches antes de Dormir…⏰ 2) El Aceite de Coco lo aplicas de medio a punta antes de lavar tu cabello por un tiempo 20 minutos. Resultado Brillo y suavidad. 🥥 3) Un cabello claro con Mechas o Balayage puedes Usar una vez a la Semana un 3 lavado con un Shampoo Matizador, #silver 💣 4) No uses la Plancha de Cabello en Casa . 🤦‍♀️ 5) Para un Buen Secado un Buen Lavado.🙋‍♂️ 6) Cortar las puntas del Cabello cada 2 a 3 meses, con tus Estilista de Confianza. 💇‍♀️ transformation by #ewincolinaestilista #ewincolinahairs . . . . . #love #hairstyle #instahair #unlimlikes #hairstyles #haircolour #haircolor #hairdye #balayageombre #haircut #balayage #ombre #fashion #instafashion #longhair #style #straight #curly #cort

A post shared by Ewin Colina (@ewinhairs) on Jan 15, 2019 at 8:09pm PST

Como buen estilista, estudia el cabello, las facciones, las ocupaciones y los gustos de la persona, para lograr un resultado coherente con la personalidad y llenar de autoestima a cada una de sus clientas.

Cortesía: Ewin Colina Su trayectoria se ha ido consolidando con el pasar de los años y actualmente, el artífice de la belleza forma parte de «Salón Fussion Hair» (@salonfussionhair) y ha estado a cargo del look de múltiples figuras públicas como la profesora de pasarela, Gisselle Reyes; la actriz, Hilda Abrahamz; Miss Venezuela 2011, Irene Esser; las presentadoras de televisión, Daniela Kosán y Soraya Villarreal, entre otras.

Sus aspiraciones apuntan hacia la internacionalización y expansión de sus habilidades en grandes escenarios dedicados a la moda y el entretenimiento, como Victoria Secret’s, un sueño que con esfuerzo y disciplina planea cumplir.

No dejes de leer: ¡Con sabor boricua! Puerto Rico se llevó la corona del Miss Tierra 2019

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

LINK ORIGINAL: Notitarde

Entornointeligente.com