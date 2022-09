El Estado no esta dando ningún centavo para la UP, Flores

Entornointeligente.com /

La Universidad de Panamá (UP), es otra institución que vive en carne y propia los dolores de cabeza de una reducción de su presupuesto

La Universidad de Panamá (UP), es otra institución que vive en carne y propia los dolores de cabeza de una reducción de su presupuesto para el año 2023.

De acuerdo con el rector de la UP, Eduardo Flores, el presupuesto recomendado para el 2023 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pondría en peligro el avance de la construcción del nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito.

Esto luego de que la UP pidiera $25 millones de dólares para continuar con el proyecto para 2023, pero el MEF recomendó solo $19 millones.

Cabe señalar que esta obra tiene un avance de 50% y su conclusión está contemplada para el próximo año. Flores manifestó que la empresa si sigue en buen ritmo, como está actualmente, se va a tener que decir que suspendan porque no se cuenta con el dinero, por lo que piden que se reconsidere el monto.

Pero este no es el único dilema, pues la UP pidió $60 millones para su presupuesto, y se le está recomendando $47 millones que salgan en fondo de caja y banco (dinero de la propia de la universidad en el Banco Nacional). ‘Este dinero tenía otros destinos; el Estado no está poniendo ningún centavo para inversión en la universidad’, afirmó.

Reiteró que para la nueva facultad de medicina, que cuesta $70 millones, solo hay $500 mil dólares y esto saldrá del fondo de caja y banco. ‘Por tercer año consecutivo no dan ningún centavo a la UP’, aseguró el rector Flores.

DINERO UP pidió $60 millones para su presupuesto, y se le está recomendando $47 millones

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com