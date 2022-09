El espectacular nocaut de Floyd Mayweather ante la atenta mirada de Manny Pacquiao en su regreso al boxeo

Entornointeligente.com /

Floyd Mayweather no cumplió con la promesa que le había hecho a los fanáticos que acudieron al Saitama Super Arena, al norte de Tokio, después de asegurar en la previa que derrotaría a su rival, el japonés Mikuru Asakura, en tres asaltos.

«Pienso que la última vez que vine aquí fue tan rápido que nadie tuvo tiempo para disfrutar. Me aseguraré de llegar hasta tres asaltos, a menos que quieran que lo haga más rápido», bromeaba el ex campeón mundial, quien finalmente se impuso al luchador de artes marciales mixtas por nocaut en el segundo round.

Bajo la atenta mirada de Manny Pacquiao, que se encontraba en primera fila viendo a su aprendiz, Asakura comenzó agresivo, yendo para adelante pero sin poder conectar golpes concretos. Money, en cambio, aprovechó ese round para medirlo y estudiarlo.

Pese a intentarlo, Sakura no logró incomodar a Mayweather (AFP)

Ya en el segundo, mientras el nipón intentaba penetrar la defensa de Floyd con jabs y directos, el estadounidense comenzó a soltar algunos golpes potentes que alcanzaron a levantar a la afición presente en el recinto.

Finalmente, tras un intercambio de fuertes trompazos, el ex campeón invicto logró conectar un derechazo al rostro con el que mandó directo a la lona al asiático, quien intentó levantarse pero cuando lo hizo, el árbitro Kenny Bayless consideró que no estaba en condiciones de continuar.

Esta fue la cuarta presentación del ex boxeador tras su retiro como profesional. Cabe destacar que antes de subir al ring con Asakura, Mayweather había derrotado en un ring al joven kickboxer japonés Tenshin Nasukawa (20 años en aquel momento) después de solamente unos pocos golpes y dos minutos durante un combate de exhibición en Japón en 2018.

Floyd Mayweather wasted no time with a second round KO of Mikuru Asakura ?

Según trascendió, Floyd Mayweather cobrará unos 200 millones de dólares por su presentación en Japón. Sin embargo, el ex púgil aseguró que no hizo esto por el dinero sino «para viajar y conocer gente». Los tickets para verlo en directo se vendieron por hasta 1 millón de yenes (7 mil dólares) y el evento contó con varios contratos de TV.

La última pelea como profesional de Money fue en 2017, cuando volvió de su retiro para enfrentarse a la estrella de UFC Conor McGregor, quien sacó su licencia en ese deporte y se subió al ring para caer derrotado por KO técnico en el décimo asalto.

Éste evento en Japón se llevó a cabo en medio de un nuevo acuerdo entre las dos estrellas para una posible revancha en 2023. Hasta el momento todo se trata de un cruce de declaraciones y provocaciones en redes sociales. «No estoy interesado», fue el último comentario del irlandés en sus redes sociales a las palabras de Mayweather.

Sin embargo, unas horas después de la victoria del estadounidense, el de Dublín compartió una foto suya con los guantes de boxeo puestos.

