El Espanyol responde a Piqué por sus declaraciones en ‘La resistencia’: “El patrimonio no se mide en euros”

Gerard Piqué se encara a Gerard Moreno, en un derbi del 2018 / JORDI COTRINA El Espanyol ha respondido al futbolista del Barça Gerard Piqué por su respuesta a la mítica pregunta del dinero del programa 'La Resistencia' (Movistar), al que ayer acudió como invitado. "En patrimonio, tengo más que el presupuesto del Espanyol durante este año" , aseguró el defensa catalán. Las declaraciones de Piqué no han sentado bien en el entorno perico y han calentado el derbi liguero que se disputa este sábado (16.15 horas) en el Camp Nou . → @3gerardpique : "Voy sobrao en las dos" #LaResistencia pic.twitter.com/3WygiEbjYF — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 28 de marzo de 2019 Hasta el punto que el Espanyol ha difundido un cartel publicitario en el que contestan a Piqué enumerando un seguido de valores del club: "Nuestra afición. El equipo que se deja la piel cada día. Nuestros 119 años de historia. El minuto 21. El plantel. El respeto a los rivales. El corazón blanquiazul". Estos lo acompañan dela frase "Este es nuestro patrimonio y su valor no se mide en euros" y de una imagen de una balanza en la que un periquito pesa más que una bolsa con el símbolo del euro. Cánticos ofensivos En el programa, Piqué aludió también a los cánticos que tiene que escuchar de la afición perica: "Son muy creativos. Hacen unas canciones de puta madre. 'Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo. Tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón'. Es fenomenal. Yo me descojono". Aquests són els nostres valors #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #BarçaEspanyol pic.twitter.com/o87XBvOwpi — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 29 de marzo de 2019 El jugador del Barcelona, que no eludió ninguna pregunta y que apeló en todo el momento a la rivalidad sana y al sentido del humor, también se acordó del otro máximo rival de los azulgranas, el Real Madrid. Fue cuando Broncano le preguntó cuántas veces había practicado sexo en el último mes. "¿Cuentan las del Bernabéu?", le ha repreguntado con sorna Piqué, entre las exclamaciones del público asistente al programa. Más información Piqué en 'La resistencia': "Tengo más dinero que el presupuesto del Espanyol"

