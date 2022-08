El escrache que le hicieron en Weston al chavista inversionista de Bad Bunny «¿Por qué no te vas a Cuba?» (+VIDEO

Entornointeligente.com /

Rafael Ricardo Jiménez Dan recibió malos comentarios de parte de los venezolanos que residían en Weston mientras él se encontraba paseando por la ciudad. El venezolano Rafael Ricardo Jiménez Dan , quien fue viceministro de Seguridad Jurídica en el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez hasta el 2013 , no tuvo un buen recibimiento en la ciudad de Weston para el año 2017 cuando se encontraba en Estados Unidos.

Quien habría sido también uno de los inversionistas para que saliera a relucir la carrera del cantante puertorriqueño Bad Bunny recibió insultos y mucho más por parte de unos venezolanos que residían en Florida.

El video fue mostrado por el argentino Javier Ceriani, quien no dudó en preguntar durante su programa Chisme No Like lo siguiente: «¿Ustedes quieren saber cómo los venezolanos en Estados Unidos escracharon a quien fue el financista directa o indirectamente de Bad Bunny?».

Después dejaron ver el video en donde se observa como varias personas acusan a Jiménez Dan de haber hecho » un delito «. Los insultos continúan en el momento en que alguien le cuestiona «¿Por qué no se van a Cuba? (…) Mira la cara de huevón que tienen».

El enfrentamiento continuó mientras los venezolanos dicen que el exviceministro se iba a tener que «ir de Weston» además de asegurarle que no lo dejarían dormir «nunca más».

Para finalizar, Ceriani aseguró que » Estados Unidos va a investigar a este señor».

