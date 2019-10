El escándalo de extorsión sexual que sacude a un partido político uruguayo días antes de las elecciones

Entornointeligente.com /

En unos audios que se han viralizado en redes se escucha al Intendente de Colonia hablar de modo libidinoso con una mujer que le pide renovar pasantías. En los últimos días se viralizaron por WhatsApp audios del intendente de Colonia (Uruguay), Carlos Moreira. Por el contenido de la grabación, lo acusan de pedir sexo a cambio de favores políticos. El hombre fue históricamente un referente del Partido Nacional, el principal partido de oposición al Gobierno del Frente Amplio (FA) en las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre. En las grabaciones se lo escucha hablar de forma libidinosa con una mujer que le pide renovar pasantías. Al principio él se las niega y luego le dice: “Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente “. El escándalo fue mayúsculo y ocupa hace días las primeras planas de todos los diarios uruguayos. Renunció al Partido Nacional y a su candidatura como Senador pero no a la Intendencia . El Comité de ética del Partido evalúa una ‘censura’ y la Fiscalía de Colonia lo citó a declarar. Ni bien se conocieron los audios, el Partido Socialista (parte del Frente Amplio, que es la coalición de Gobierno) fue el primero en levantar el guante, sacando un comunicado en el que pedía la renuncia de Moreira. Además, argumenta que los audios son parte de una lucha interna del Partido Nacional que “dejan en evidencia una manera de hacer política que el conjunto de los uruguayos rechaza “. El Partido Nacional tuvo que reaccionar. Jorge Larrañaga, líder de esa formación, dijo en conferencia de prensa: “Los audios son inaceptables y, por tanto, se decidió desvincular de Alianza el partido] Nacional al intendente Carlos Moreira y pedir su renuncia a su candidatura por la lista al Senado”. El candidato a presidente que ganó la interna de ese mismo Partido, Luis Lacalle Pou, avaló la decisión. También comentó que se trasladó el caso a la comisión de Ética y que esta recomendó la sanción máxima: la ‘censura’. En caso de avanzar, esa medida significaría que Moreira no podría volver a usar el lema del Partido Nacional. “Son situaciones que a uno no le gustan atravesar, menos cuando estamos tratando de soñar con un país distinto”, dijo el candidato. [ Elecciones presidenciales en Uruguay: quiénes son los candidatos y qué temas se debaten Su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, dijo: “No hay lugar en el Partido Nacional para gente de este tipo “. Desde el oficialismo también se pronunciaron. El candidato a presidente del FA, Daniel Martínez, criticó el comportamiento del intendente y dijo que “perjudica al sistema político en su conjunto”. El expresidente José ‘Pepe’ Mujica dijo que debería renunciar a la intendencia, calificó a la situación como “un desastre” y se preguntó: “A uno le queda la espina si la costumbre de ejercer el poder lo ha desviado “. Los ediles [representantes locales] del FA en la Junta de Colonia planeaban pedir este martes en una sesión extraordinaria la renuncia del intendente. Pero no hubo quórum porque los ediles del Partido Nacional no entraron al recinto. El apoyo a Moreira y su versión Si bien Moreira reconoció que los audios son reales reitera una y otra vez que “no es corrupción”. Además, negó que se tratara de una extorsión y argumentó el tono de la charla en que tenía “una relación sentimental” con la mujer. Y no solo se resiste a dejar su puesto en la Intendencia, sino que promete ir por la reelección: “Deseo culminar mi carrera política como intendente de Colonia, pero no ahora sino dentro de muchos años”. Su secretario, dijo: “Nos tocan el culo y nos ponen más peligrosos”, y llamó a una movilización para apoyarlo, cosa que ocurrió este lunes en la explanada de la Intendencia. “No se va, Moreira no se va”, cantaron ciudadanos y ciudadanas de Colonia. El intendente, emocionado por la movilización, dijo: “A pesar de esta burda maniobra política que quiere afectar mi reputación después de 35 años de carrera, no lo van a lograr. No lo van a lograr, porque al final la verdad quedará de manifiesto. Y la Justicia dirá que esto es una patraña. Ha afectado mi honor, a mi familia, afectos, a mis amigos, y a todos ustedes que son parte de mi vida”, señaló.

