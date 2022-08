«El escenario político en Venezuela está servido para un outsider, pero hasta ahora no aparece», sostiene José Gregorio Yépez

Entornointeligente.com /

En una entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, el viernes 28 de julio y retransmitida este 1 de agosto el analista de entorno político y económico señaló que la unidad opositora no es una condición suficiente para garantizar el triunfo de los adversarios de Maduro en unas elecciones

El escenario político venezolano reúne las condiciones para la entrada de un outsider, sin embargo, este no aparece «por el momento», afirmó el periodista José Gregorio Yépez.

Para sustentar esta afirmación, el director de Contrapunto.com, citó los resultados de encuestadoras como Delphos que señala que el liderazgo político de mayor respaldo no supera el 20% «en el mejor de los casos. Hay una medición que registra a más del 60% de los consultados que no quiere saber nada del oficialismo ni de la oposición».

A pesar de esta situación sostiene que no hay ningún liderazgo emergente que se esté perfilando en este momento para ocupar esos espacios. «siempre se habla de un líder gerencial, pero en este momento no se divisa. El escenario político en Venezuela está servido para un outsider, pero hasta ahora no aparece».

Señaló que «la gente no percibe que los políticos estén debatiendo sobre sus problemas y los ven concentrados en sus propios intereses y eso es lo que evidencia la desconexión de la clase política con la población».

Destacó el autor del informe semanal Con los pies planos «que por esta razón no puede descartarse que ese ‘outsider’ pudiera salir de actores políticos que no están, en este momento, pulseando por el liderazgo opositor»

Al mirar hacia la acera del frente en el tablero político observó que «el Gobierno no siente presión interna en este momento. La situación geopolítica y los mayores ingresos por petróleo le dan un mayor margen de maniobra, ante una oposición atomizada y fragmentada. No tiene ningún incentivo para sentarse a negociar nada que ponga en peligro su permanencia en el poder».

Al ser consultado sobre la posibilidad de una elecciones primarias en la oposición, para generar una candidatura única frente al oficialismo, indicó que «hasta ahora es el mejor mecanismo que aparece. Sin embargo, no hay que olvidar que estos procesos dejan magulladuras y moretones en los participantes».

Agregó que «las primarias no pueden ser un fin, son un camino para construir una opción de poder y así deberían ser vistas»

«Hay que tener claro que la unidad opositora no basta para vencer al PSUV y sus aliados. Hay un análisis que se queda en la matemáticas y señala que si el 80% rechaza al Gobierno con solo tener un candidato unitario basta. No es así. Ese candidato debe animar a la población y debe conectar con la gente para que pueda ser una opción de poder», indicó Yépez.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

