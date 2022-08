El equipo de lujo de la MLS que se quedó fuera del All Star Game 2022

Entornointeligente.com /

L as estrellas de la MLS enfrentan este miércoles al cuadro de figuras de la Liga MX. Dentro de los jugadores elegidos para los Estados Unidos destacan varias figuras como Javier ‘Chicharito’ Hernández o Carlos Vela. Pero igualmente quedaron marginados algunos jugadores que bien podrían haber formado parte del combinado.

Y es que entre los jugadores que se quedaron fuera de los convocados para el compromiso destacan varias incorporaciones importantes que hubieron esta temporada. Por ejemplo; Héctor Herrera, Gareth Bale o Lorenzo Insigne no fueron elegidos en esta ocasión. Aunque el mexicano estará presente en el Skills Challenge.

Otros cracks como el defensor Alan Franco o Thiago Almada (ambos de Atlanta United) tampoco fueron designados para este evento. Mientras que dentro de los futbolistas con más recorridos que se quedaron fuera destacan el portero Pedro Gallese o el zaguero Alex Roldán.

Dentro de esa vasta lista de jugadores que no fueron elegidos, se podría armar un once competitivo. Este es el equipo de las estrellas que no entró para el All Star Game 2022. Vale aclarar que también podrían entrar otros atacantes como Jairo Torres o Federico Bernardeschi.

Pedro Gallese (Orlando City); Alex Roldán (Seattle Sounders), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Alan Franco (Atlanta United), DeJuan Jones (New England Revolution); Héctor Herrera (Houston Dynamo), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Thiago Almada (Atlanta United); Gareth Bale (LAFC), Gonzalo Higuaín (Inter Miami) y Lorenzo Insigne (Toronto FC).

