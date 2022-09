El equipo de lanzamiento de Artemis I está preparado para otro «intento» este sábado

Entornointeligente.com /

(CNN) — El equipo de lanzamiento de la misión Artemis I se prepara para otra cuenta regresiva que comenzará este sábado por la mañana, después de que una serie de problemas impidieran su despegue el lunes.

La ventana de lanzamiento se abre a las 2:17 p.m. ET y se cierra a las 4:17 p.m. ET del sábado. Actualmente, las condiciones meteorológicas son favorables en un 60% durante la ventana de lanzamiento, según la responsable de meteorología Melody Lovin quien prevé que el tiempo no sea un «obstáculo» para el lanzamiento.

Artemis I: los números de una hazaña monumental El stack de Artemis I, que incluye el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orión, continúa en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de Florida.

Pese a que no está garantizado que se produzca el lanzamiento este sábado, «vamos a intentarlo», dijo Mike Sarafin, director de la misión Artemis, durante una conferencia de prensa el jueves por la noche. Y aunque el equipo de lanzamiento asumirá un poco más de riesgo de cara al intento de lanzamiento, son riesgos aceptables con los que el equipo se siente cómodo, indicó Sarafin. La misión Artemis I no está tripulada.

Una de las áreas en las que el equipo está asumiendo más riesgos es el acondicionamiento del motor nº 3, que contribuyó al bloqueo del intento de lanzamiento del lunes (29 de agosto). Otra es una grieta en la espuma del intertanque de la etapa central, que podría romperse y golpear parte del cohete propulsor sólido, pero el equipo considera que las probabilidades de que eso ocurra son muy bajas, según Sarafin.

¿Qué importancia tiene el lanzamiento de misión Artemis I? 1:07 «Teníamos un plan para el intento de lanzamiento del 29 de agosto. Utilizaba los sensores para ayudar a confirmar el acondicionamiento térmico correcto de los motores. Habíamos entrenado ese plan, y luego nos encontramos con otros problemas», afirmó Sarafin.

«Nos salimos del guion en cuanto a la operación normal del tanque, y el equipo hizo un trabajo fantástico al gestionar una condición peligrosa. Una de las peores cosas que puedes hacer cuando te encuentras en una situación de peligro es salirte aún más del guion».

Tras revisar los datos, el equipo tiene un plan para seguir adelante con el lanzamiento.

Se realizaron trabajos en la plataforma de lanzamiento para solucionar dos fugas de hidrógeno diferentes que se produjeron el lunes. El equipo también completó una evaluación de riesgos del problema de acondicionamiento del motor y de una grieta en la espuma que también apareció, según los funcionarios de la NASA.

¿Qué pasó en el primer intento de lanzamiento? El lunes, un sensor en uno de los cuatro motores RS-25 del cohete, identificado como motor nº 3, reflejó que el motor no podía alcanzar el rango de temperatura adecuado que se requiere para que el motor arranque en el despegue.

Los motores deben ser acondicionados térmicamente antes de que el propulsor superfrío fluya a través de ellos antes del despegue. Para evitar que los motores sufran choques de temperatura, los controladores de lanzamiento aumentan la presión del tanque de hidrógeno líquido de la etapa central para enviar un poco del hidrógeno líquido a los motores. Esto se conoce como «purga».

Ahora, el equipo ha determinado que fue un sensor defectuoso el que proporcionó la lectura.

¿Por qué aplazan el lanzamiento de Artemis I? 0:31 «Tuvimos tiempo de volver a mirar los datos y comparar muchas fuentes de datos y hacer algunos análisis independientes que confirmaron que es un sensor defectuoso», dijo John Honeycutt, gerente del programa SLS en el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama. «Estamos pasando un propulsor de buena calidad a través del motor».

El día del lanzamiento, el equipo ignorará el sensor defectuoso, dijo John Blevins, ingeniero jefe del SLS.

El secuenciador de lanzamiento automatizado del cohete comprueba la temperatura, la presión y otros parámetros. El sensor defectuoso, que no forma parte del secuenciador, no se considera un instrumento de vuelo, explicó Blevins.

¿Cómo ver el lanzamiento de Artemis I este sábado? El equipo tiene previsto comenzar la purga antes en la cuenta regresiva de lo que ocurrió el lunes. La cuenta regresiva para el lanzamiento se reanudará el sábado a las 4:37 a.m. ET durante una demora planificada. En ese momento, los administradores de la misión recibirán un informe meteorológico y decidirán si el equipo debe proceder a cargar el propulsor en el cohete. Se espera que la purga se produzca alrededor de las 8 a.m. ET, dijo Charlie Blackwell-Thompson, director de lanzamiento de Artemis para el Programa de Sistemas Terrestres de Exploración de la NASA.

La cuenta regresiva de dos días ya no es necesaria, a diferencia del primer intento de lanzamiento, «porque muchas de las configuraciones necesarias para el lanzamiento ya están listas», según la NASA.

La cobertura en vivo de la NASA comenzará a las 5:45 a.m. ET en su página web y en su canal de televisión.

«Tenemos que presentarnos, estar preparados y ver qué nos depara el día», afirmó Sarafin.

Si la misión logra el lanzamiento el sábado, realizará un viaje alrededor de la Luna y amerizará en el océano Pacífico el 11 de octubre.

En caso de que no se logre, la misión Artemis I también podría lanzarse el 5 de septiembre.

La misión Artemis I es apenas el comienzo de un programa que pretende regresar a los seres humanos a la Luna y, con el tiempo, aterrizar misiones tripuladas en Marte. Misión Artemis I NASA

