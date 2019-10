El equipo de atletas de Gullón, preparado para el reto del maratón de Lisboa

Entornointeligente.com /

E l equipo de empleados de Gullón que va a participar en el Maratón de Lisboa tuvo un momento entre los entrenamientos y las jornadas de trabajo para recibir los ánimos de sus compaáeros, a menos de una semana para el pistoletazo de salida de la carrera.

El compromiso de Galletas Gullón con el fomento de hábitos saludables y la práctica de deporte ha llevado a la propia presidenta, Lourdes Gullón, a servir de ejemplo y participar en el mini maratón de 8,5 kilómetros que también organiza la carrera, para arropar y hacer piáa con sus compaáeros e invitar a todos los empleados a participar en cualquier reto deportivo que les motive.

El maratón de Lisboa supone un desafío para la mayoría del equipo, que nunca ha participado en una competición de este nivel de exigencia, así como para su preparador, el atleta consagrado Juan Carlos Higuero, que ha estado seis meses a cargo del equipo para sacar lo mejor de cada uno de ellos .

La aportación técnica de Higuero se ha visto complementada con el aplomo que proporciona al grupo la veteranía y experiencia de J avier García del Barrio, el capitán del equipo , premio de la ANOC (Asociación Nacional de Organizadores de Cross) al senior más regular de la temporada, que disputará la media maratón para intentar batir su record (1 hora, 4 minutos y 33 segundos) y luchar por un puesto en el podio.

La misma preparación para la prueba ya ha resultado una experiencia inolvidable para todo el equipo por el grado de compenetración conseguido tras medio aáo de duro entrenamiento. Javier Urbón, el director de relaciones institucionales de Galletas Gullón, ha explicado que “cada aáo proponemos un reto deportivo y en 2019 tocaba un maratón, una prueba bastante dura que necesita mucho entrenamiento, y que mejor que estar mucho tiempo todos los compaáeros unidos, conversando, entrenando… y la ilusión que llevan con los entrenamientos de Juan Carlos Higuero y demás, ha dado un ambiente fabuloso a la fábrica”.

Galletas Gullón, con el deporte local y provincial Esta iniciativa se suma al plan de la galletera para promover los hábitos de vida saludables a través de la práctica de deporte. En este sentido y dentro del ámbito del atletismo, hace apenas unos meses Gullón anunciaba el patrocinio de la Escuela de Atletismo Running Aguilar, que cuenta con más de 100 alumnos, en su gran mayoría de edades comprendidas entre los 6 y los 18 aáos, y de la Escuela de Atletismo Puentecillas, que es reconocida como una de las mejores canteras de este deporte en nuestro país con más de 500 menores compitiendo en diversas modalidades. Más allá de la disciplina del atletismo, Gullón ha puesto en marcha otras iniciativas a favor de la práctica del deporte como la creación del equipo Galletas Gullón Mountain Bike Competición, o los apoyos a las escuelas del Club Ciclista Aguilarense, del Club de Natación Palencia y del Club de Fútbol Atlético Aguilar. Zoraida Laso , una de las participantes en el desafío de este aáo ha manifestado que ” a ilusión no me gana nadie. Los grandes deportistas no lo son por su técnica, sino por su pasión. Y eso es lo que me invade”. Un sentimiento que ha contagiado al resto del equipo y que Rubén Martínez, otro de los corredores, ha resumido en “una ilusión tremenda por afrontar este reto y poder representar los valores que fomenta el atletismo y el deporte en general, de compaáerismo y de vida sana”.

