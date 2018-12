El entrenamiento de Francisco Cervelli y Josef Martínez que causó polémica

Entornointeligente.com / El besbolista venezolano Francisco Cervelli y Josef Martínez, futbolista venezolana del Atlanta United, causaron polémica en las redes por un video en el que se muestran entranando.

Cervelli publicó el video en Instagram, que cuenta con más de 19.000 reproducciones. “No hay secreto , solo trabajar”, escribió el beisbolista en la publicación.

El receptor de los Piratas de Pittsburgh inició su puesta en forma para la temporada 2019. En el material audiovisual se observa los movimientos que realizan como parte de su práctica.

Ver esta publicación en Instagram Amazing and fun work.. keep moving . No hay secreto , solo trabajar @josefmartinez17 @theo_aasen @oakspg #monkeytime #mylife #2019

Una publicación compartida de Francisco Cervelli (@fran_cervelli) el 20 Dic, 2018 a las 8:17 PST

