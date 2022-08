El entrenador del PSG habla por primera vez de la relación Neymar-Mbappé, cuenta cómo fue el encuentro entre las estrellas

Entornointeligente.com /

En rueda de prensa, Christophe Galtier , entrenador del Paris Saint-Germain , rompió el silencio sobre el ambiente de tensión en el club tras la polémica generada por Kylian Mbappé y Neymar .

El técnico afirmó que no hay problemas entre las dos estrellas y destacó que la plática propuesta por el club solucionó el tema.

«No hay problemas. Nos reunimos al día siguiente para arreglar todo, para decirnos lo que teníamos que decir entre nosotros», dijo.

«Tuvimos una semana muy agradable de trabajo, nos preparamos bien para el partido contra el Lille, aprovechamos los entrenamientos. El problema desapareció al día siguiente», agregó.

La polémica entre el brasileño y el francés se produjo en el partido ante el Montpellier. Mbappé cobró el primer penal del PSG e n el partido y lo falló. Pero 20 minutos después, el equipo parisino consiguió otro penalti, pero Neymar fue el encargado de cobrarlo.

PSG v uelve a la cancha este domingo para enfrentar al Lille por la tercera jornada de la Ligue 1 . El partido será transmitido por ESPN y Star+.

PSG ANUNCIA LA VENTA DE ALEMÁN THILO KEHRER El París Saint-Germain (PSG) anunció este miércoles la transferencia del central internacional alemán, Thilo Kehrer, al West Ham inglés por un monto que no ha hecho público.

Kehrer, fichado por el PSG en 2018 procedente del Schalke 04 a cambio de 37 millones de euros, tenía solo un año más de contrato con el club parisino, hasta 2023.

En sus cuatro temporadas en el Parque de los Príncipes, el defensa, de 25 años, disputó con el PSG 128 encuentros, anotó cuatro goles, dio dos asistencias, y ganó, entre otros títulos, tres campeonatos de la liga francesa.

