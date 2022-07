El enigmático mensaje que compartió Paula Bevilacqua tras rumores de separación de Cristóbal Lander (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Paula Bevilacqua compartió un mensaje acerca de las relaciones de pareja en su cuenta de Instagram tras los rumores de ruptura de su esposo, Cristobal Lander. Recientemente en su cuenta de Instagram, la artista dejó un curioso mensaje en sus historias y al parecer se puede referir a su actual situación amorosa con el actor criollo, Cristobal, sobre con quien se dice tiene problemas sentimentales luego de que este último aparentemente la dejara de seguir en redes y ya no se les ve publicando imágenes juntos al igual que hace unas semanas atrás.

En este caso, en medio de los rumores de ruptura, Paula compartió un mensaje y expresó « Lo tomé prestado de dos mujeres maravillosas, Alejandra Sandoval y Yoyis Jiménez» . Asimismo, el mensaje explica « Te vas a desenamorar de mí, muchas veces. Y no me importa. Yo no quiero que vivas enamorado de mí. Lo que me importa es que vivas eligiendome. Aunque estés enojado, triste, o agotado. Que aún así, acabe el día y digas: ‘Ella, no sé por qué, pero ella. Mil veces ella’».

Finalmente, al parecer el actor se podría encontrar disgustado con su esposa y se están tomando un tiempo para resolver las cosas puesto que tienen 11 años de relación y dos hijos juntos.

Redacción Gossipvzla

