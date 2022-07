El enfado de Alcaraz con Musetti por no reconocer un ‘doble bote’: ¡nunca le habíamos visto así!

Entornointeligente.com /

E l joven tenista murciano ha destacado en su corta carrera por ser todo un caballero sobre la pista y un baluarte del juego limpio . En mas de una ocasión ha reconocido ‘errores arbitrales’ aunque le perjudicasen… y quizás por eso este domingo en Hamburgo se enfadó tanto con su rival por no reconocer un evidente ‘doble bote’ .

Las imágenes dejan claro que el punto del italiano, que no tuvo influencia en el resultado del juego , no debió subir al marcador tras llegar tarde a una dejada marca de la casa de Alcaraz. «Es imposible (que haya llegado), es imposible» , le repetía una y otra vez el espaáol a un juez de silla que no hizo amago de cambia la decisión en ningún momento.

