El encuentro entre Mauricio Macri y Juan Guaidó en FOTOS

Redacción: Actualidad , Internacionales Venezuelan opposition leader Juan Guaido, who many nations have recognized as the country’s rightful interim ruler, talks to Argentina’s President Mauricio Macri, during their meeting at the Olivos Presidential Residence, in Buenos Aires, Argentina March 1, 2019. Argentine Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, defendió este viernes, tras mantener una histórica reunión en Buenos Aires con el presidente argentino, Mauricio Macri, que la transición hacia una “Venezuela libre” sea “pacífica y libre” con especial atención a una “crisis humanitaria que se agrava”.

“Algunas pequeñas tendencias han querido hacer ver que esto es un problema entre una ideología u otra, entre guerra y paz, en que un país se quiere hacer de los recursos de Venezuela… pero no es así. El dilema hoy en Venezuela es entre dictadura y democracia. Entre pobreza y miseria”, remarcó el político tras su encuentro con Macri.

En su breve paso por la capital argentina, Guaidó saludó brevemente a cientos de venezolanos que se apostaron ante el Palacio de San Martín, donde se celebró la rueda de prensa, para darle la bienvenida.

“Lo recibimos con muchísimo cariño y estamos muy orgullosos de que esté visitando todos los países igual que lo hace cualquier presidente apenas lo eligen. (Tenemos) toda la esperanza puesta en él”, cuenta a Efe María Graciela Nieves, que lleva tres años establecida en Argentina

Por su parte, César Figueroa junto a su familia expresó la “emoción” por poder ver a su “nuevo presidente”.

“Estar en estas tierras donde estamos tan lejos de nuestro país y poder ver a alguien que nos está representando en todo el mundo”, agregó.

Guaidó agradeció la hospitalidad de países como Argentina aunque anheló la vuelta a casa de muchos venezolanos que añoran su tierra.

El jefe parlamentario salió de Caracas el pasado fin de semana para viajar a Colombia, en la frontera con Venezuela, para participar en un concierto a favor de los venezolanos y la entrega de ayuda humanitaria a ese país.

Ya el jueves recaló en Brasil, donde se entrevistó con Jair Bolsonaro, y ya adelantó que “a más tardar” estará de vuelta el lunes en Caracas “pese a las amenazas” de que puede ser encarcelado por haber violado la prohibición de salir del país que le impuso el juez que lo investiga por su decisión de proclamarse presidente interino de Venezuela el 23 de enero pasado.

“Queda claramente establecido quién tiene el respaldo en Venezuela”, subrayó hoy, volvió a calificar a Maduro como “dictador” y recordó que la solución pasa por que cese la “usurpación” del poder y se cree un Gobierno de transición que convoque elecciones.

