El encuentro entre Hugo Chávez y la reina Isabel II en Buckingham

Archivo En octubre de 2001, poco después de haber llegado a la Presidencia de Venezuela y sin aún mostrar totalmente sus intenciones en el poder, Hugo Chávez se reunió con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. Un momento que resultó incómodo porque el entonces mandatario venezolano violó los protocolos para saludar a la monarca británica .

Un video de la agencia de noticias The Associated Press recoge las imágenes del encuentro, que pudo haber resultado intimidante para un carismático y emocionado Chávez. Desde la puerta del salón donde lo estaba esperando la reina, el «líder revolucionario» hizo una ligera inclinación de cabeza. «Su Majestad», manifestó, y entró sonriendo al lugar.

«Gran honor estrechar su mano» Isabel II dio algunos pasos hacia él y le extendió la mano y posteriormente lo hizo Chávez: «Qué gusto saludarla, es un gran honor estrechar su mano, Su Majestad», dijo el presidente mientras sujetaba la mano derecha de la reina. Posteriormente abrió los brazos con la intención de abrazarla, pero la monarca no respondió y marcó cierta distancia. Ante eso debió bajarlos y cruzas las manos, pero siguió sonriendo.

Captura de video / The Associated Press Entre los protocolos que se deben seguir al conocer a la reina se señala que solo se le debe dar la mano, no así besos y abrazos. Pero las personas deben esperar a que ella primero extienda la mano, y de no hacerlo solo deberán limitarse a sonreír.

En una tímida conversación, a través de una intérprete, la reina le preguntó sobre la gira internacional que realizaba entonces. Chávez respondió que le estaba yendo «muy bien», que le había tomado 21 días hasta ese momento, y le contó que estuvo en países como Austria, Bélgica, Suiza, Francia e Irán. Y que luego de su visita a Reino Unido seguiría hacia Canadá y México, para regresar a Venezuela.

«Un saludo de mi esposa, hijos y pueblo» «Le traigo un saludo de mi esposa, de mis hijos y de mi pueblo», dijo Chávez. La reina agradeció y lo invitó a sentarse. En otro extracto del video de The Associated Press se observa cuando Hugo Chávez y la reina Isabel II se tomaron las fotos oficiales.

Un reporte de la agencia de noticias indicó que Chávez llegó a Buckingham después de haber estado en Rusia, como parte de una gira internacional de tres semanas. Antes de encontrarse con la reina Isabel II, empresarios e inversionistas. Visitó Downing Street, donde están las residencias oficiales del primer ministro de Reino Unido, con quien también se reunió.

«¡Qué dama tan agradable!» Después del encuentro, el presidente venezolano dio declaraciones en las que indicó que conversó con Isabel II sobre las relaciones entre Gran Bretaña y Venezuela y el optimismo de generar «un mundo de paz y de igualdad».

La reunión, precisó Chávez, duró más de media hora.

» ¡Qué dama tan agradable! Le ha enviado un saludo a toda Venezuela. Le hemos obsequiado un lindo cuadro de la caída del Salto Ángel y unas lindas guacamayas de esa nuestra selva Amazónica. Envió un saludo a todo el pueblo venezolano», manifestó Chávez entonces.

«Le recordaba a Su Majestad el gesto heroico de ese coronel británico Tomás Levington Farriar, quien sacrificó su vida, y la legión británica, que murió casi toda en la Batalla de Carabobo, para darle Libertad a Venezuela. He invitado a todo este mundo de Gran Bretaña a que sigan mirando a Venezuela como un país abierto a las inversiones , a la relación política, a la cooperación económica, a la cooperación con las mejores causas del mundo, el desarrollo, la democracia y la paz. En fin, ha sido una visita extraordinaria. Noticias buenas para Venezuela», añadió.

