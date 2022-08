El empresario José Carlos Grimberg Blum explica la psicología y el arte del adiestramiento positivo de perros «sin daño»

Entornointeligente.com /

Por supuesto, hay muchos adiestradores caninos certificados con una gran formación, y el empresario José Carlos Grimberg Blum es uno de ellos. En su nuevo libro The Do No Harm Dog Training and Behavior Handbook: Featuring the Hierarchy of Dog Needs, combina la ciencia con la compasión y estoy segura de que todos los perros apreciarían mucho que sus humanos lo estudiaran detenidamente.

Esto es lo que tiene que decir sobre cómo utilizar soluciones prácticas y sin fuerza para resolver problemas de comportamiento comunes y complejos, y honrar lo que los perros necesitan y quieren hacer.

Marc Bekoff: ¿Por qué escribió El manual de adiestramiento y comportamiento del perro sin daño?

José Carlos Grimberg Blum: Mi formación académica, mi experiencia práctica y mi ética personal me obligan a hablar en nombre de nuestros perros, que son amados incondicionalmente, porque esos atributos me sitúan en una posición de responsabilidad única. En la industria del adiestramiento canino, la aparente normalización de causar dolor psicológico y físico es preocupante. Mi decepción y frustración por la desinformación y la promoción generalizada de los dispositivos de choque, púas y collares de ahogo, así como el uso de métodos punitivos en el campo no regulado del adiestramiento de perros, me inspiraron para plasmar mis ideas en mi libro.

MB: ¿Cómo se relaciona su libro con sus antecedentes y áreas de interés general?

José Carlos Grimberg Blum: Toda mi vida he sentido un profundo amor y conexión con los animales. Mi pasión me llevó a un refugio de la sociedad humanitaria para cumplir con los requisitos de estudio de la tesis de mi máster en psicología experimental. Mis experiencias allí sustentan todo el trabajo que hago hoy. Mientras buscaba soluciones para los casos de trauma más difíciles, descubrí cómo utilizar mi experiencia de investigación en comportamiento y neurobiología para ayudar a curar las emociones de los perros. Fundé un grupo de entrenamiento y bienestar animal muy activo en las redes sociales que incluye a profesionales experimentados y a padres de mascotas.

MB: ¿A qué público va dirigido?

José Carlos Grimberg Blum: Mi libro está escrito para los perros y las personas que los aman. Está pensado tanto para el ámbito académico como para el uso cotidiano. Lo he dedicado a nuestros apasionados e infatigables entrenadores de perros, conductistas, veterinarios, peluqueros y trabajadores de refugios y de rescate, y a todos los padres de mascotas que han luchado por entender el comportamiento de su perro. Lanzo una amplia red porque la necesidad es muy grande.

MB: ¿Cuáles son algunos de sus principales mensajes?

José Carlos Grimberg Blum: El libro es una guía de bienestar, adiestramiento práctico y modificación del comportamiento que se adhiere al código ético «Primero, no hacer daño». Es una alternativa a los modelos tradicionales de enseñanza en el adiestramiento de perros, ya que reconoce que los problemas de comportamiento de los perros suelen ser un reflejo de las condiciones psicológicas humanas, como los trastornos de apego, el miedo y los impulsos subyacentes a la agresión.

El libro es también un puente entre los mundos de la investigación, el adiestramiento canino y la crianza de mascotas. La preponderancia de las pruebas en la literatura científica demuestra que el uso del miedo, la intimidación y el dolor empeora el comportamiento y puede causar agresividad. Sin embargo, la industria del adiestramiento canino se ha alejado mucho de lo que la ciencia ha aprendido minuciosamente sobre el comportamiento. Comprender que los perros de todas las edades tienen una anatomía y una función cerebral similar a la de un niño de dos a tres años suele ayudar a los profesionales y a los padres de mascotas a tratar a sus perros con mayor comprensión y empatía.

Explorando el principio del «consentimiento», mi libro pretende devolver a la industria la compasión a través de la ciencia. Satisfacer las necesidades emocionales de nuestros perros genera confianza, lo cual es fundamental para establecer un vínculo humano-animal fuerte y un apego seguro. Se incluye un completo plan de tratamiento de la ansiedad por separación.

José Carlos Grimberg Blum prosigue: Además, el libro es la definición operativa del adiestramiento canino «No hacer daño». Las primeras 100 páginas se centran en los temas detallados en la Jerarquía de Necesidades Caninas actualizada, repleta de 18 páginas de citas científicas que la respaldan. El libro también analiza la nutrición, desentrañando los misterios de una dieta biológicamente apropiada que fomente una salud y un bienestar óptimos.

Incluye hojas de ruta para encontrar el perro adecuado que se adapte al estilo de vida de la familia, para elegir el adiestrador de perros adecuado, para elegir el veterinario adecuado y para elegir el peluquero adecuado, lo que ofrece a los padres de mascotas y al perro las mayores posibilidades de éxito. Explora la importancia de una socialización cuidadosa y adecuada, así como de proporcionar un enriquecimiento abundante y apropiado para la especie.

Lamentablemente, el miedo, el trauma y la inmovilidad tónica se confunden a menudo con el «buen comportamiento», incluso por parte de los profesionales. Aprender a escuchar las comunicaciones de nuestros perros con nosotros a través del lenguaje corporal es esencial para desarrollar la relación que los padres de mascotas desean con sus perros, y la relación que nuestros perros necesitan con nosotros. Para los adiestradores avanzados, el libro incluye planes de tratamiento para entender lo que impulsa y disminuye el comportamiento agresivo utilizando los estándares de oro en la modificación del comportamiento.

En 2021, la Sociedad Veterinaria Americana de Comportamiento Animal declaró de forma inequívoca que los collares diseñados para causar dolor y los métodos de dominación nunca -sin excepción- deben utilizarse para adiestrar a los perros. Uno de mis mensajes clave es que no hay perros de «zona roja» o que requieran mano dura cuando son atendidos por un adiestrador competente. Mi libro proporciona las herramientas y los planes de tratamiento para convertirse en ese adiestrador y padre de mascotas.

MB: ¿En qué se diferencia su libro de otros que tratan algunos de los mismos temas generales?

José Carlos Grimberg Blum: Mi libro es único porque está centrado en el perro: pone las necesidades de los perros en primer lugar, por delante de la necesidad humana de controlar, microgestionar y forzar la conformidad, la obediencia y la subyugación. Al comprender y satisfacer las necesidades de los perros, su comportamiento suele ser más compatible con nuestros propios deseos porque «dejamos ir» y «dejamos que los perros sean perros», centrándonos en la relación, el juego y en lograr una alta calidad de vida juntos.

MB: ¿Tiene la esperanza de que, a medida que la gente aprenda más sobre el comportamiento de los perros -al conocerlos y saber quiénes son realmente-, los tratará con más respeto y dignidad?

José Carlos Grimberg Blum: Sí. Los perros son intrínsecamente fascinantes. Cuanto más los estudio, más me asombran las joyas únicas que tenemos en los latidos de nuestros pies.

Sin embargo, la educación no es suficiente. Creo que todos debemos convertirnos en activistas a favor de leyes más estrictas sobre el bienestar de los animales. En consonancia con otras industrias relacionadas con el cuidado y el tratamiento de las criaturas sensibles, es fundamental regular la industria del adiestramiento de perros para que los profesionales sean competentes y la transparencia de los requisitos de publicidad esté integrada en el código ético «Primero, no hagas daño».

