El emprendimiento es un tremendo error estratégico

Aunque ya se evidencia de manera más clara cada día, esta estrategia o tendencia del emprendimiento promulgada por el actual Estado venezolano como solución socioeconómica para nuestro país, nos añadirá a la lista de los países más subdesarrollados del planeta y nos condenará como Nación y como Pueblo a ser subyugados y esclavizados hasta la eternidad por los países desarrollados norteños y sus imitadores y lacayos locales (2% de nuestra población, ver más abajo). Me explico. («nos llevan» = nos llevan a nosotros, las sociedades sureñas subdesarrolladas del planeta) 1- Primeramente, los países desarrollados norteños nos llevan por lo menos 500 años en avances técnicos en casi todas las áreas del conocimiento, de la experticia industrial, en todo, incluso en términos del Derecho, de las leyes y de sus aplicaciones prácticas, del buen funcionamiento de la burocracia, de las ciencias y de sus aplicaciones concretas en el desarrollo socioeconómico de la sociedad a largo plazo, en la medicina, la infraestructura del Estado, la organización social, la educación, etc. 2- Segundo, los países desarrollados norteños, países que se basan en los conceptos socioeconómicos occidentales y que son generalmente mucho más exitosos y estables económicamente que nosotros, nos llevan por lo menos 5000 años de avances progresivos en materia económica occidental, esto, desde los tiempos cuando el capitalismo fue originalmente inventado y modelado, configurado, propiciado, promulgado, e utilizado corrientemente por » el pueblo elegido de Dios » («the chosen people»*), poco a poco creciendo y aplicándose hasta hoy en día alcanzar niveles globales en sus diferentes formas y etapas de crecimiento (por ejemplo, en términos del capitalismo moderno avanzado Canadá es un país desarrollado económicamente mientras Venezuela y Haití son países muy subdesarrollados económicamente). *Las definiciones y traducciones hacia el español de «the chosen people,» (el pueblo elegido), son extremadamente tergiversadas. Normalmente, «el pueblo elegido,» se refiere a los judíos, quienes fueron entre las primeras tribus nómadas semíticas supuestamente escogidas o elegidas a dedo por Dios (nadie sabe hace cuanto tiempo atrás) tal vez hace unos 5000 a 6000 años atrás, empezando en algún momento después de la creación de Adán y Eva, y confirmado vía la creación de la figura patriarca ( Abraham ), primer líder y profeta de las tres principales religiones monoteístas del mundo; el judaísmo, el cristianismo, y el Islam. Con la creación del judaísmo, cronológicamente la primera de estas tres religiones, surgió el concepto del capitalismo moderno, el cual se basa FUNDAMENTALMENTE en la propiedad (sin el concepto de la propiedad, no existiría el concepto del capitalismo). 3- Tercero, los países norteños desarrollados hoy, en estos tiempos modernos, nos llevan por lo menos 100 años en términos del entendimiento, de la capacidad, y de eficiencia productiva a LARGO PLAZO, versus a corto plazo, y de manera PROGRESIVA, versus regresiva (como es el caso de Venezuela actualmente). Además, para que una sociedad funcione bien, sin o con el emprendimiento y/o sin o con el capitalismo y sus derivados, la ciudadanía, empezando por el jefe de Estado, su ejecutivo, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los diplomáticos, las cámaras de representantes, la fuerzas de seguridad, los funcionarios públicos, etc., deben todos ejercer sus funciones bajo exactamente las mismas (o aun más estrictas) leyes bajo las cuales deben vivir todos los demás ciudadanos del país, no como aquí en Venezuela — uno de los pocos países más retrogradas que quedan sobre este planeta —, donde una muy pequeña minoría es capaz de legalmente ejercer la delincuencia, la criminalidad, y la inmoralidad de manera básicamente totalmente impune vía la inmunidad parlamentaria, y cosas así. Ven, en base a lo que yo conozco, todos los países norteños desarrollados operan bajo el principio legal fundamental de » the rule of law ,» o sea, el concepto FUNDAMENTAL de la ley que dicta que NADIE ni NADA puede actuar por encima de la ley, NADIE, NADA, sin ninguna excepción, es un principio FUNDAMENTAL moderno sin el cual ninguna sociedad sobre este planeta puede avanzar más allá del feudalismo colonialista y sus máximas expresiones modernas, como ocurre hoy aquí en Venezuela, en Haití, en la RD del Congo, etc. Si no me equivoco, hace por lo menos alrededor de 100 años que los países desarrollados norteños han abandonado y criminalizado el concepto de la inmunidad en todas sus formas legales excepto en pocos casos, como por ejemplo en cuanto a la inmunidad diplomática bajo ciertas circunstancias. La inmunidad [indirecta] se ha aun criminalizado en términos de negocios, comercio, la burocracia, y cosas así, por ejemplo con la creación de leyes » anti-trust » las cuales han sido creadas progresivamente desde por lo menos 1914 para proteger a las mayorías de los abusos cometidos por las clases dominantes, los empresarios, y los gobiernos y sus asociados políticos, socios, y operadores, y cosas así. O sea, hasta que Venezuela no elimine por completo el concepto de la inmunidad de su cultura retrograda, Venezuela jamás saldrá de la cueva oscura de cavernícolas en la cual nos encontramos hoy, o sea, no importa qué tipo de leyes, qué tipo de regulaciones, qué tipo de medidas económicas, qué tipo de resoluciones parlamentarias, ni qué tipo de «revolución,» ni qué tipo de chavismo o bolivarianismo se aplicaría, ni qué tipo de decretos presidenciales, o qué tipo de acuerdos entre bandas criminales y políticas, entre mafia, se hagan, nada cambiará en términos de nuestro desarrollo socioeconómico a largo plazo a menos que se elimine por siempre todo tipo de inmunidad, en todos sus niveles, por lo menos internos de nuestra Nación. Es así de sencillo. Ahora … Les he mencionado todo esto porque cada vez que escucho a algún jefe de Estado venezolano, algún gobernador, algún alcalde, diputado, o algún político, o algún amigo o socio o interesado promover el emprendimiento como elemento fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país, me llega a la cabeza la siguiente observación. Sea que esta gente: 1- son todos unos tremendos imbéciles incapaces de entender aun lo mínimo de lo que está ocurriendo sobre este planeta, o 2- son unos porquerías de ignorantes vagos y aparentadores hijos e hijas de papá y mamá de las clases media y media altas que compraron sus títulos universitarios en alguna lotería en las selvas de la Amazonía, pagados por un gobierno de aun-más-ignorantes funcionarios y líderes que no son capaces de distinguir entre la lógica, la verdad, y Hollywood, o 3- son simplemente una minoría de tremendos desalmados oportunistas, abusadores, y vivos — criminales del alma — que saben exactamente lo que están diciendo y haciendo y que no les importa un coño el bienestar de nuestra sociedad, y menos todavía, el bienestar de las mayorías (98%, ver más abajo), mientras ellos mismos se llenan sus bolsillos con todo el dinero que ellos generarían en base a la ignorancia y la ineptitud de las mayorías en términos de emprendimientos (ver más abajo a qué me refiero). Esta última (3), es mi opción preferida para describir a cualquier persona en el poder o cercano al poder que promueve conscientemente el emprendimiento como solución para nuestra sociedad, incluso a todos esos escritores aquí en Aporrea, entre ellos ex ministros supuestamente chavistas, y ex funcionarios públicos, políticos asociados al PSUV, y cosas así, cavernícolas del alma quienes descaradamente promueven este concepto socioeconómico retrograda bajo las circunstancias actuales de nuestro país (ver más abajo por qué digo esto). Me explico. ¿Por qué les he hablado de esto? Bueno, porque como cualquier buen estudiante de las ciencias administrativas, de las ciencias empresariales, de las ciencias de los negocios, etc., así como cualquier sano-de-mente-y-de-alma licenciado en gestión de empresas, los magísteres y doctores en contabilidad, en administración pública, en gestión, en recursos humanos, o cualquier buen y honesto asesor en asuntos socioeconómicos SABE con respecto al emprendimiento: de cada 10 personas que intentan ser emprendedores (en general): – solamente una (1) persona tiene todos los talentos, los conocimientos, y las capacidades suficientes en asuntos de dinero, liderazgo, y negocios para que su emprendimiento sea efectivamente exitoso a largo plazo, – dos (2) personas, sin necesariamente tener mucho talento o conocimiento en el área de liderazgo y negocios, tienen la capacidad para administrar el dinero suficientemente bien para que su emprendimiento sea exitoso, pero solo por un tiempo, hasta que eventualmente venden su negocio o quiebran, – seis (6) personas no tienen suficiente conocimiento ni talentos ni capacidades en el área del dinero y de los negocios para ser exitosos en su emprendimiento, y por ende, para sobrevivir en base a algún emprendimiento, necesitan supervisión y controles externos continuos, si no, quiebran, lo cual ocurre normalmente después de un corto plazo debido a que no habrían aprendido lo suficiente para poder seguir con su emprendimiento exitosamente a largo plazo, – una (1) personas jamás tendría éxito en su emprendimiento aun de tener todo el conocimiento todos los talentos y todas las capacidades para hacer negocios, pero siempre quiebra, normalmente debido al vicio. Un excelente ejemplo de este fenómeno natural (aproximativo por supuesto), es lo que ha ocurrido aquí en Venezuela con los taxistas, algo que cualquier venezolano o venezolana consciente y honesto puede confirmarles, donde, más o menos, entre el 2013 y el 2022: de 10 taxistas independientes en el 2013: – hoy solo uno (1) sigue operando como siempre, y vive bien – hoy solo dos (2) siguen trabajando como taxistas, pero ahora para otros, y viven regular – hoy seis (6) viven de otra cosa, pero viven mal, y – uno (1) perdió todo, y hoy viven en la calle, o equivalente. Para confirmar esto de alguna manera, en la vida real, en mi caso, de las siete (7) personas que conozco aquí en Venezuela que en el 2013 ganaban su vida usando su automóvil: – solo una (1) sigue trabajando igual, y gana bien – dos (2) siguen trabajando, pero con carro ajeno y supervisados, y ganan regular – cuatro (4) perdieron sus carros y hacen otra cosa, y viven muy mal. Básicamente, lo que quiero demostrar, es que en general, en cualquier sociedad, solo una (1) persona de cada diez (10) tiene realmente (pero de verdad) el talento y las capacidades suficientes, incluso el conocimiento suficiente, para ser exitoso socioeconómicamente en su vida vía en emprendimiento sin necesariamente depender de, o de ser guiado por, o de ser supervisado por esas pocas personas (1 de 10) que son naturalmente capaces de ser exitosas en sus propios asuntos de emprendimiento. Por ejemplo, si uno le entrega a 10 personas comunes y corrientes la misma materia prima, las mismas herramientas, y los mismos conocimientos para empezar una pizzería por ejemplo, les aseguro que dentro de menos de un año, solo quedarán tres (3) pizzerías, una (1) muy exitosa y en crecimiento, y dos (2) meramente sobreviviendo, mientras las otras siete (7) habrán quebrado o sido abandonadas y sus activos vendidos. Al quinto año, solo quedará una (1) pizzería. (En general, en cuanto a pequeñas empresas de duración de digamos entre una y dos generaciones, la regla judía — yo soy judío —, tal vez no para todos los judíos, es que … para que una empresa sea viable, esa empresa debe poder repagar todos sus gastos iniciales y generar ganancias a partir de un año, si no, no vale la pena empezarla. En términos de emprendimientos a más a largo plazo, digamos más de dos generaciones, la empresa debe poder operar sin pérdidas después de un máximo de 5 años, si no, uno vende los activos y empieza otra empresa antes de perderlo todo. O algo así. Son reglas no escritas, pero son muy efectivas, muy prácticas.) Bueno … Esa misma pizzería exitosa (1 de 10), en menos de 5 años — además de sobrevivir y generar buenas ganancias —- habría incluso logrado integrar a su lista de clientes a la mayoría de los clientes de las nueve (9) pizzerías que cerraron o quebraron, habría comprado los equipos de esas pizzerías a precios muy bajos, e incluso habría contratado sus mejores empleados, contribuyendo así de manera anticipada y planificada al cierre o a la quiebra de las nueve (9) pizzerías que ya no existen ni existirán jamás otras vez. Esa es la realidad del capitalismo, así funciona, básicamente: el emprendimiento = el capitalismo = el éxito a largo plazo para 1 de 10 O sea, el emprendimiento promovido por el actual jefe de Estado venezolano, por su gobierno, por sus políticos, por sus socios, diputados, gobernadores, alcaldes, amigos, asesores, familiares, besatraseros, etc., y esos escritores aquí en Aporrea, solo beneficiará oportunamente y a largo plazo a un minoría 10% de la población que tendría los talentos, el conocimiento, y las capacidades suficientes para asegurar que su emprendimiento sea exitoso, y esa es la verdad. Además, y muy desafortunadamente, quienes más tienen los recursos, el acceso, el conocimiento, las capacidades, y las oportunidades para montar emprendimientos de manera exitosa a largo plazo, son los venezolanos y las venezolanas de las clases media y media altas y de las clases dominantes (no más de 20% de la población), o sea, quienes se beneficiarían prioritariamente de esta medida sería una minoría de una minoría, o sea, el 10% exitosos del 20% de la población = alrededor de 2% de la población, dejando a la enorme mayoría (digamos un 98%) de la población en un estado crítico de incertidumbre y de delicada sobrevivencia en una sociedad donde quienes dominarían socioeconómicamente en todos los ámbitos de actividad (incluso en las instituciones, la educación, etc.) serían los emprendedores exitosos propiciados por el Estado, enriquecidos casi exclusivamente a raíz de tener el talento y las capacidades más amplias para la explotación de quienes no tendrían las mismas capacidades y talentos para explotar a los demás con el único fin de generar ingresos propios sin consideración por el bienestar de los demás (esa es la naturaleza del emprendimiento). ¿Y qué pasará al resto de la población, con esa mayoría 98% que no tiene cómo hacer para que su emprendimiento sea exitoso a largo plazo? Bueno, muy sencillamente, poco a poco, ese 98% de la población ser transformará inevitablemente en la mano de obra puramente capitalista y barata de la minoría 2%, o sea, nos encontraremos otra vez en el pasado esclavista colonialista de hace 200 años atrás, como Haití y la RD del Congo. Sí señor, así es, y así será. Ahora … Suponiendo que la promulgación del emprendimiento por el actual jefe de Estado venezolano y su gente fuera una cosa hecha en buena fe, o sea, que fuera promulgada con la intención de que solucionara de verdad las dificultades socioeconómicas de la mayoría, lo cual dudo enormemente, entonces uno podría razonablemente concluir que esta medida, el emprendimiento, es un tremendo error estratégico. ¿Verdad? (Pero, personalmente, no creo que sea ningún error.)

