El empleo petrolero de EE. UU. aumentó en Julio

Ago 10, 2022

El empleo petrolero de EE. UU.

aumentó en J ulio

U . S . Bureau of Labor Statistics publicó datos preliminares de empleo, que muestran un aumento en el empleo en el sector de servicios y equipos para campos petroleros de los Estados Unidos. Citando los datos, Energy Workforce & Technology Council señala que el empleo aumentó en un estimado de 7,131 puestos de trabajo a 643,092 en J ulio, y las cifras de J unio se ajustaron a 635,960.

Las ganancias en Julio se realizaron en las siete categorías rastreadas, y las mayores ganancias se produjeron en actividades de apoyo en minería (participación de petróleo y gas) y extracción de petróleo y gas.

Los datos informados son los más altos desde septiembre de 2021, cuando el total de puestos de trabajo se recuperó a 643.057, pero aún se encuentra fuera de la marca previa a la pandemia en febrero de 2020 de 706.528. El crecimiento en julio se produce cuando los empleadores estadounidenses en general agregaron 528,000 puestos de trabajo, superando con creces las expectativas. La tasa de desempleo también mejoró levemente a 3.5 por ciento, igualando un mínimo de 50 años alcanzado a principios de 2020. Se observaron aumentos de empleo en todas las categorías.

Leslie Beyer

Leslie Beyer, CEO del Energy Workforce & Technology Council, dijo «Los aumentos de empleo de Julio son muy alentadores, ya que nuestro sector continúa reconstruyendo la fuerza laboral de las pérdidas causadas por la pandemia. Nuestra industria está enfrentando el desafío de la creciente demanda global produciendo a niveles casi previos a la pandemia, reduciendo las emisiones en toda la industria, todo mientras continúa obteniendo ganancias en la fuerza laboral. Sin el centro neurálgico de la energía estadounidense, el mundo sufre, la economía sufre y millones de personas enfrentan inseguridad energética y alimentaria».

Las cifras de empleo de Julio del 2022 muestran que la mayoría de la fuerza laboral se encuentra en Texas (313.379), seguida de Luisiana (53.698), Oklahoma (48.939), Colorado (26.110), Nuevo México (24.052), California (23.537), Pensilvania ( 23.280), Dakota del Norte (20.000), Wyoming (14.920), Ohio (10.675), Arkansas (9.968) y Virginia Occidental (9.839).

Energy Workforce es la asociación comercial nacional para el sector global de tecnología y servicios energéticos que representa 600.000 puestos de trabajo en la cadena de valor de la energía impulsada por la tecnología. Las empresas miembro participan en la fabricación de equipos de energía, perforación, terminación de pozos, servicios de pozos, bombeo a presión, tecnología y servicios de energía renovable, desarrollo geotérmico y más.

El empleo en el sector de servicios y tecnología energética se estima mediante el análisis de datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. y cubre las actividades económicas de las empresas de servicios y tecnología energética, que incluyen la extracción, construcción y fabricación de petróleo y gas. El empleo total se estima utilizando el Censo Trimestral de Empleo y Salarios, publicado por BLS, y los datos de empleos informados por BLS mensualmente.

