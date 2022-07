«El empleado me reconoció de OnlyFans»: la echaron de un local por su atuendo hot (FOTOS)

Entornointeligente.com /

Por: Clarín

En diálogo con Daily Star, Iara Ferreira contó que un empleado brasileño se le acercó y le pidió que se retirara del lugar porque estaba «presumiendo» y filmando. Dijo que el hombre la reconoció de OnlyFans.

«Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso», relató Ferreira.

«El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque estoy hot. He grabado en público, pero siempre de manera discreta, sin avergonzar a otras personas», agregó.

Y no es la primera vez que le sucede algo similar. Hace un tiempo estaba en una playa en traje de baño y tres mujeres se le acercaron llamándola «despistada» y preguntándole despectivamente si vendía fotos desnuda.

Contemplando sus tres usuarios de Instagram, Iara acumula más de 250 mil seguidores en esa red social. En algún momento supo superar el millón en una sola cuenta, pero se la bajaron.

