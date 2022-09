El emotivo mensaje de Valentín Rodríguez tras volver a jugar en Peñarol luego de 287 días

Entornointeligente.com /

El 25 de noviembre de 2021 Valentín Rodríguez sufrió fractura de rótula y cuando tenía todo pronto para regresar en julio, un desgarro le impidió la vuelta que finalmente se concretó el jueves por la noche en el triunfo de Peñarol sobre Colón por 2 a 0 en la Copa AUF Uruguay .

El lateral izquierdo de 21 años surgido en las formativas aurinegras se había fracturado en el empate sin goles con Progreso en el Parque Capurro luego de un involuntario choque con su compañero Damián Musto y vivió meses de mucha incertidumbre y ansiedad en la recuperación.

Pero el tiempo pasó y luego de algunos vaivenes, el juvenil pudo regresar y ahora, otra fecha que quedará en su recuerdo, aunque este va a ser entre los mejores, será la del 8 de setiembre, día en el que volvió oficialmente a las canchas.

Y me quiero detener para agradecerle, de corazón, a toda la hinchada de Peñarol, por la paciencia y el enorme cariño que me brindaron en todo este tiempo de espera.

No tengo palabras con ustedes.

Son increíbles 👏🏼

Vamos Peñarol! 💛🖤 pic.twitter.com/a20alJVuNl

— Valentin Rodriguez (@valentinnrod17) September 9, 2022 Valentín ingresó a los 82 minutos por Facundo Bonifazi y tuvo buenas incursiones en el ataque de un equipo que a esa altura ya tenía el partido liquidado y controlado porque lo ganaba por 2 a 0 en el Estadio Centenario .

Y unas horas después de haber vivido una jornada de mucha emoción y alegría, el jugador se expresó en las redes sociales y en su cuenta de Twitter publicó: «Feliz de estar de vuelta! Un día muy especial después de tantos meses de espera. Quiero agradecerles a todos los que me acompañaron en este tiempo, especialmente a mi familia y @EquipoTma por nunca soltarme la mano y ser un pilar fundamental».

Rodríguez también hizo referencia a los fanáticos carboneros, a quienes también les dedicó unas palabras: «Y me quiero detener para agradecerle, de corazón, a toda la hinchada de Peñarol , por la paciencia y el enorme cariño que me brindaron en todo este tiempo de espera. No tengo palabras con ustedes. Son increíbles Vamos Peñarol!».

La vuelta a las canchas de Valentín Rodríguez es una buena noticia para el jugador y también para Leonardo Ramos, quien además de hablar del regreso del futbolista pasa a tener una opción más en el lateral izquierdo, puesto en el que hoy se desempeñan Juan Manuel Ramos y Facundo Bonifazi .

LINK ORIGINAL: El País

