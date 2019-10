El emotivo mensaje de Michael Robinson un año después de que le diagnosticaran cáncer – AS.com

Entornointeligente.com /

En diciembre del año pasado, el colaborador de la SER Michael Robinson impactó al público al informar, en el marco del programa ‘La Ventana’ y a través del presentador Carles Francino, que padecía un cáncer con metástasis . El británico había recibido el terrible diagnóstico hacía solo unos meses, después de que le encontraran un bulto en la axila , y cuando comunicó la noticia se encontraba ya enfrascado en las primeras fases de un tratamiento de inmunoterapia.

Ampliar Michael Robinson en la SER. Twitter

Desde entonces Y pese a no haber concedido apenas entrevistas, el comentarista deportivo ha hecho constante gala de valentía y optimismo en su lucha contra la dolencia , que además vino acompañada del adjetivo “incurable”. Y hoy, exactamente un año después de aquella primera consulta con los especialistas, Robinson ha vuelto a dar muestras de ejemplaridad a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Twitter:

“El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenía un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mí. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias….estoy muy agradecido!!!” . Con estas palabras, el británico hacía una llamada de reconocimiento a todos sus fans y seguidores, que se han apresurado de nuevo a mandarle ánimos desde la plataforma y a recordar lo mucho que ha aportado al periodismo deportivo de nuestro país.

El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenia un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mi. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias ….estoy muy agradecido !!!

— Michael Robinson (@michaelrobinson) 30 de octubre de 2019 “Ni te conozco ni me conoces, pero desde que era un chaval te sigo, tus explicaciones en el viejo Atocha, tus risas con lo que el ojo no ve, y todos tus informes Robinson, en especial el de Iñaki Ochoa, mil gracias. Mucha fuerza!” , escribió un usuario. “Hay profesionales y PROFESIONALES. Siempre has sido un genio dentro y fuera del ámbito de la narración deportiva. Sigue remando en este barco que nosotros nos encargaremos de achicar agua con el cariño que te ofrecemos” , escribió otro, mientras que un tercero le mando un guiño cariñoso: “Ánimo Michael, eres nuestro guiri favorito!!!” .

A principios de este mes, en una charla con el periódico ABC , Robinson volvió a reflexionar sobre su convivencia con el cáncer, y pese al sufrimiento inherente al diagnóstico y los momentos sumamente difíciles que ha de atravesar, volvió a dar una lección de optimismo y de templanza: “Tengo una teoría, es algo filosófica: el cáncer, espero que más tarde que pronto, tiene una oportunidad: me puede matar una vez, pero no va a hacerlo todos los días. Tengo el asunto muy entendido, sé lo que me pasa y estoy lleno de optimismo, disfrutando de la vida”.

