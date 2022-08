Entornointeligente.com /

El grupo californiano The Beach Boys se encuentra de gira junto a Mike Love -único miembro original- por su 60 aniversario y el reciente lanzamiento de una edición remasterizada de Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys , disco original de 2003.

La gira también pasó en junio por España, en concreto por el Festival de Pedralbes de Barcelona, y ahora está en Estados Unidos. En el álbum están 80 de sus mejores temas, entre ellos Surfin’ Safari , Fun, Fun Fun , God Only Knows o Wouldn’t It Be Nice .

En dos de los últimos conciertos que ha ofrecido la banda, en el Greek Theatre de Los Angeles y en la Feria del Condado de Ventura, les ha acompañado el actor John Stamos , que lleva tocando con ellos de forma esporádica -la batería y la guitarra- desde 1985.

Stamos y el grupo quisieron recordar en estos dos conciertos especiales a dos amigos fallecidos recientemente . Uno es el batería de Foo Fighters Taylor Hawkins, y el otro es el actor y cómico Bob Saget, con quien Stamos compartió reparto en Padres forzosos .

Durante las actuaciones se proyectaron imágenes de The Beach Boys haciendo cameos en esta comedia de situación de los 90 y también del propio Saget. Stamos interpretó Forever , un tema de la banda ficticia que tenía en la serie, Jesse & The Rippers.

Stamos también hizo una aparición sorpresa en la actuación de The Beach Boys el 5 de agosto en un festival de Sandpoint, en Idaho. En esa ocasión estaba con él la actriz Lori Loughlin , que en Padres Forzosos interpretaba a Rebecca, la esposa de Jesse.

John Stamos performed with The Beach Boys last night, and he paid tribute to Bob Saget with «Forever» from Full House. When I tell you I SOBBED. 🥺😭 pic.twitter.com/5fTfBmQjGW

— Dinithi (@adeedoes) August 8, 2022

