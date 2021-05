El embajador palestino en la ONU pide ‘ayuda humanitaria’ de emergencia para Gaza

Entornointeligente.com / El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansur, dijo el martes que había solicitado a Naciones Unidas que hiciera “un llamamiento urgente para proporcionar asistencia humanitaria inmediata al pueblo palestino en la Franja de Gaza”, durante una conferencia de prensa en la sede de la organización.

“No podemos seguir viviendo bajo este régimen de apartheid agresivo. Esta ocupación debe terminar. Necesitamos un Estado independiente con Jerusalén Este como capital, donde podamos vivir con dignidad y libertad”, dijo el diplomático, que tiene rango de ministro.

El paso fronterizo de Kerem Shalom, que sólo llevaba abierto unas horas, fue cerrado por Israel el martes después de tiros de artillería palestinos, haciendo retroceder a los camiones de ayuda internacional cargados de alimentos, medicinas y combustible que se dirigían a Gaza.

Según Naciones Unidas, Israel justificó el cierre por una cuestión de seguridad.

Mientras el Consejo de Seguridad celebraba su cuarta reunión de emergencia sobre el conflicto israelo-palestino en ocho días a puerta cerrada, Mansur también afirmó que era “vergonzoso” que el Consejo aún no hubiera expresado “una posición unificada que pidiera el fin de esta agresión” cometida por Israel.

“Nos decepciona que el Consejo de Seguridad sea incapaz de adoptar una postura ante la grave y preocupante situación sobre el terreno”, declaró en la misma conferencia de prensa el embajador argelino ante la ONU, Sofiane Mimouni , presidente del grupo árabe en la ONU.

En los últimos ocho días, Estados Unidos ha rechazado tres propuestas de declaración de China, Noruega y Túnez por considerarlas “contraproducentes” para sus esfuerzos de mediación entre bastidores.

Mansur y Mimouni señalaron que se esperaba que una decena de ministros a la Asamblea General de la ONU acudieran el jueves para su sesión especial sobre el conflicto de Oriente Medio.

El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, intervendrá al principio de la sesión, indicaron.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com