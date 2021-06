El elenco de “Friends” no volverá a reunirse públicamente

Entornointeligente.com / LA PRENSA DE LARA | Agencias .- Tras el emotivo encuentro del elenco de “Friends”, uno de los sitcom más famosos de la era, Courteney Cox (Mónica) dejó claro que no volverán a hacer un reencuentro.

Hacia el final del especial, transmitido por la plataforma de streaming HBO Max, la actriz entre lágrimas dio la noticia.

” Honestamente, esto me da muchas ganas de llorar, pero esta será la última vez que nos pidan como grupo hacer esto “, aclaró. “No haremos esto de nuevo dentro de quince años”, acotó.

Mientras veían los mejores momentos de los diez años como grupo en “Friends”, sus protagonistas lloraban, reían y disfrutaban de las participaciones especiales en el programa único del pasado 27 de mayo de 2021.

A pesar de la nostalgia, el elenco estaba feliz y entusiasmado de volver a su antiguo estudio de Warner Bros. “La verdad es que no sabía que esperar de esto”, comentó Matt LeBlanc, quien dio vida a Joey Tribbiani. “Pero sí tenía claro que sería genial. Lo que no tenía en cuenta era que me reencontraría con todo esto”, dijo el actor refiriéndose a la utilería y los célebres apartamentos de los personajes.

Por otra parte, las estrellas del exitoso programa se sinceraron respecto a que no habían visto todas las temporadas. Lisa Kudrow (Phoebe), admitió que le daba pena mirarse a sí misma en pantalla, pero que estaba empezando a ver algunos capítulos con su familia. Al igual que LeBlanc, quien detalló que vio con su hija “The One With All The Resolutions”, donde Ross lucha con sus pantalones de cuero superajustados.

Matthew Perry (Chandler), fue otro de los que soltó una perla cuando dijo que se presionaba a sí mismo para hacer reír a la audiencia en vivo, y que cuando no se reían empezaba a sudar frío.

Confesiones e invitados Los guionistas y creadores de la serie Martha Kauffman y David Crane dieron a conocer detalles específicos de las habilidades que tenían sus seis actores predilectos para darle ese toque especial a los personajes estelares.

En primera instancia se esperaba que a Courteney Cox le ofrecieron el rol de Rachel Green, pero ella no rechazó porque quería interpretar a Mónica, la obsesiva del orden y la limpieza, porque se sentía más cómoda bajo su piel.

Por otra parte, dijeron que Kudrow fue la segunda en ganarse su papel, puesto que fue la única de las aspirantes a Phoebe Buffay que lo hizo fenomenal apenas leyó la primera línea.

Otra primicia fue que encontrar a la perfecta Rachel Green, tras el rechazo de Cox, fue complicado porque ninguna actriz lograba personificar a la “regresa-regalos”, hasta que una entonces desconocida Jennifer Aniston apareció.

“Rachel no se podía poner en manos de cualquier persona porque no hubiera caído tan bien; malcriada, egoísta, son las características de este personaje” , contó Crane.

Asimismo, caras recurrentes en el show y recordadas con cariño por el público hicieron acto de presencia en el encuentro, se trata de: Janice (Maggie Wheeler), Gunther (James Michael Tyler), Jack y Judy Geller (Elliott Gould, Christina Pickles). Kit Harrington, Reesse Witherspoon, BTS y David Beckham también aparecieron como invitados.

A pesar de que este mágico momento fue cosa de una vez, está el consuelo de que el elenco de “Friends” se mantendrán como excelentes amigos.

