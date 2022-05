El eclipse lunar total será visible en Venezuela

Entornointeligente.com /

El eclipse total de luna que ocurrirá entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes podrá verse en Venezuela, según lo confirmó el Instituto Nacional de Meteorología (Inameh).

#15May #INAMEHInforma Eclipse total de Luna entre ésta noche y la madrugada del lunes; visible desde Venezuela #FelizDomingo pic.twitter.com/l37oDJO2x2

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, al igual que en el resto de América del Sur, Venezuela entrará en el rango visible de la luna al momento de comenzar el fenómeno.

En teoría, alrededor de las 9:30 pm comenzará su fase penumbral, con la luna entrando lentamente a la sombra de la Tierra. Progresivamente, el satélite irá adquiriendo su pálido color característico hasta alcanzar su punto máximo.

De acuerdo con el portal Time and Date, el eclipse tendrá una duración aproximada de cinco horas con 19 minutos. A partir de las 10:00 pm se empezará a ver parcialmente hasta alcanzar su punto máximo pasada la medianoche. Permanecerá alrededor de una hora así, y desde la 1:00 am saldrá lentamente de la umbra, hasta volver a su forma normal cerca de las 2:50 am.

La mitad oriental de Estados Unidos y toda América del Sur tendrán la oportunidad de ver todas las fases del eclipse lunar. El período en el cual la Luna se encuentra totalmente en la umbra será visible en gran parte de África, Europa occidental, América Central y del Sur, y la mayor parte de América del Norte.

Este eclipse será, además, más grande de lo usual, un fenómeno llamado superluna. Esto sucede porque durante el eclipse, la luna se encontrará a 362.126,5 kilómetros de la Tierra

Es uno de los eventos astronómicos más esperados de este año, que ya en abril mostró otros como la Luna rosa o un eclipse solar parcial en el Cono Sur.

En esta oportunidad, la zona observable será todo el continente americano, así como Europa y África. En otras partes como Nueva Zelanda y Medio Oriente se verá apenas como un eclipse parcial. Este fenómeno coincidirá con la denominada Luna de flores, que es el nombre popularmente dado a la luna llena del mes de mayo.

La última vez que un fenómeno así se pudo ver desde Latinoamérica fue con la Super Blood Wolf Moon, de enero de 2019.

