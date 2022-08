El duro diagnóstico del gobernador Orrego sobre seguridad: «Chile venía mal y ahora está peor en delincuencia»

Entornointeligente.com /

«Chile venía mal y ahora está peor en materia de delincuencia». Este fue el duro diagnóstico del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sobre actual escenario de inseguridad que se vive en el país. En esa línea, la autoridad criticó al Ejecutivo, asegurando que han sido «ingenuos» y «presuntuosos» a la hora de definir acciones en razón de disminuir los crímenes y la violencia.

«Creo que este Gobierno partió con una mirada muy ingenua y bastante voluntarista y un poco presuntuosa en materia de seguridad. Lo que le pasó a la ministra Siches en La Araucanía es sólo un botón de muestra. Mucha gente llegó al Gobierno sin haber tenido nunca un cargo de responsabilidad pública, creyendo que bastaba solo con decir ‘se acabó la violencia'», sostuvo.

En conversación con Radio Universo , Orrego reconoció que el actual escenario de inseguridad no es únicamente responsabilidad del Gobierno de Gabriel Boric, no obstante, criticó que las medidas de seguridad anunciadas a la fecha no han tenido buenos resultados, por lo que criticó que la administración no esté considerado a otras organizaciones e instituciones a la hora de definir planes en combate al crimen organizado.

«Creo que el Gobierno ha ido de menos a más, pero con un ritmo absolutamente insuficiente. En el sentido de que, objetivamente, hay temor en la población y no es bueno comparar con las autoridades anteriores, porque hubo menos delitos porque estábamos en pandemia, todo el mundo estaba encerrado en sus casas, era evidente que iban a bajar los delitos. El tema de las armas de fuego lleva muchos años y no es responsabilidad solamente de este Gobierno, es de los últimos gobiernos incluido Bachelet 2», comentó el gobernador.

«Creo que hoy día no se ven muchos resultados para ser francos, creo que falta sentido de urgencia. Creo que aquí uno debe estar aprendiendo todos los días, uno aprende de los municipios, de la comunidad. Es un trabajo permanente de aprendizaje, nadie se la sabe por libro, pero lo importante es saber que uno requiere al de al lado y que no puede hacerlo sólo. Hay mucha gente que esto es una suerte de complot, los invito a que anden en la calle, la gente está con miedo», aseveró.

En esa línea, la autoridad regional criticó al Ejecutivo por no considerar a los gobiernos regionales del país a la hora de definir los planes de acción en materia de seguridad. Por ello, insistió en que la figura del delegado presidencial es contraproducente. «Institucionalmente está mal diseñado el mono, porque no podemos tener a dos máximas autoridades en una región, eso no es sostenible, genera confusiones, duplicidades y genera ineficiencia», acusó.

«Lo que le hemos dicho al Gobierno, y creo que la gente lo entiende, es que está tan duro el tema de la delincuencia, es tan complejo el fenómeno y tan desbordado el fenómeno del comercio ambulante, que al Gobierno no le sobran manos, le faltan manos. Entonces, me cuesta entender que no considere las nuestras, pero lo importante es seguir colaborando y vamos a seguir trabajando en esa línea», afirmó Orrego.

