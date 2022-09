Entornointeligente.com /

El duro comentario de Chris Rock a Will Smith Septiembre 5, 2022 por Remo En el marco de su tour por Inglaterra junto a Dave Chappelle, Rock se refirió a Smith y lanzó un comentario muy severo. En el transcurso de su show de stand up y ante un auditorio repleto, el comediante aseguró: «Ese imbécil me golpeó por un chiste estúpido. Fue uno de los chistes más amables que hice en mi vida».

