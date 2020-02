El DTOP investiga si el director del Cesco de Carolina se reunió con Pierluisi en horas laborables

Entornointeligente.com /

El director del Cesco de Carolina, Jorge Estévez, junto al ex comisionado residente, Pedro Pierluisi. (Facebook) El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras , inició una investigación luego que el director del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Carolina, Jorge Estevez, se ausentó del trabajo ayer, martes, a la vez que se reunía con el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi en un establecimiento de la zona metropolitana.

Estévez aspira a ser representante del distrito 40 de Carolina y su encuentro con el ex comisionado fue documentado a través de las redes sociales.

Una foto publicada por el propio Pierluisi en su cuenta de Facebook muestra a Estévez junto con el asesor legislativo Edwin Mundo sentados al rededor de una mesa.

“Conversando con nuestro próximo representante por el distrito 40 de Carolina, Sergio Estevez, sobre las necesidades de la región y afinando detalles sobre el proceso electoral primarista con Edwin Mundo”, dice el mensaje que escribió en Facebook el ex comisionado residente junto a la imagen.

Ante eso, Contreras dijo que la agencia investiga si la foto corresponde al día de ayer o no.

“Ayer en la mañana personal de mi oficina llegó a antes de la hora de abrir el Cesco y se percataron de que el director no había llegado, no lo había informado” , explicó en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

El secretario dijo que los empleados de su oficina llegaron hasta Carolina luego de recibir denuncias sobre el funcionamiento del centro de servicios.

Contreras señaló que su agencia no le prohíbe a ningún empleado aspirar a algún puesto electivo, pero resaltó que “el Cesco no es un comité de campaña”.

“Usted puede ser candidato y puede trabajar campañas fuera de horas laborables, las trabaja en las noches, lo trabaja los fines de semana” , recalcó.

Reveló a finales de diciembre que el director de otro Cesco le informó de sus aspiraciones políticas, pero renunció una vez radicó la candidatura.

El funcionario no descartó que la investigación termine con el despido de Estévez, a la vez que sostuvo que si este quiere dedicarse a hacer campaña, “va a tener que tomar otra forma de hacerlo”.

Pierluisi acusó a finales de enero a la gobernadora Wanda Vázquez de “persecución política” luego de despedir al exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, y a la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, quienes lo respaldaban en la carrera a la gobernación.

La mandataria también enfrenta una querella ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por los despidos bajo consideraciones partidistas en el gobierno.

