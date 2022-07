El drama familiar que vivió el ex-Menudo Daniel René antes de confesar que es gay

Entornointeligente.com /

Por infobae.com

Daniel René Weider Garcini, exintegrante de una de las agrupaciones que marcaron hito en la música de los 90, Menudo , vivió por 24 años una larga mentira, ocultando su homosexualidad a todo el mundo; público, mánager, padres y hasta su novia que tenía en ese entonces.

En una entrevista para un canal de Youtube conducido por Tony Dandrades, Daniel René confesó que por varios años de su vida estuvo mintiendo a sus seguidores, disqueras, representante y hasta su propia familia, ocultando su identidad sexual con la finalidad de complacerlos y no afrontar más problemas.

«Tuve varias novias bellas, pero le mentí al decir que soy un hombre cuando no lo era. Les mentía diciendo que era heterosexual, no solamente las convencía a ellas sino también a mí mismo. Yo sabía internamente quien era, pero simplemente no lo quería aceptar «, explicó el cantante.

René, cantante y exintegrante de MDO, cuenta su desgarradora historia. Foto: captura de Yotube.

Por otro lado, en una entrevista para en el programa ‘La Mesa Caliente’ contó que sus padres incluso hasta el día de hoy no aceptan su homosexualidad, pero él los acepta y no los juzga, por el contrario, los ama tal y como son.

«Tengo 40 años, y mis padres siguen sin aceptar mi homosexualidad. La relación con mi madre va mejorando, amo a mi madre. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron hacer con lo que ellos sabían de la vida», respondió el productor cuando le consultaron acerca de su relación con sus padres.

En esta conversación, publicado en el mes de junio por la plataforma de Telemundo, René detalló cuándo es que decidió aceptar su homosexualidad y dejar de lado su vida llena de mentiras y caretas. Ya que salía con varias chicas, muchas de ellas bellas, pero él no se sentía completo, ni lleno, puesto que le atraían los hombres, pero no se permitía reconocerlo.

«A los 24 años, una noche noté que era super infeliz y pensé que era mejor terminar con mi vida. Pensé quitarme la vida miles de veces», manifestó a la periodista que se quedó sorprendida con las declaraciones del exintegrante de MDO.

Pero el tiempo pasó, y poco a poco se fue aceptando hasta que se enamoró por primera vez de un hombre, se trata del presentador de televisión y director de cine, Adolfo Aguilar. » Me enamoré de un hombre por primera vez, de un peruano, un presentador de televisión, Adolfo Aguilar, estuvimos casi por 6 años. Pero, no me supe amar a mí mismo», detalló René.

Esta confesión confirmó lo que Adolfo Aguilar había declarado en el Show de Willax, Amor y Fuego , ahí indicó que había tenido una relación amorosa con un exintegrante de Menudo, incluso la conductora Gigi Mitre, sabía de quien se trataba, pero no lo quería revelar por respeto a la intimidad de Adolfo.

Meses después, el director de la productora de Big Bang Films confesó la identidad de su expareja en el programa de Youtube ‘Preguntan que arden’ que conduce Christopher Gianotti. Aguilar tuvo lindas palabras hacia el cantante e indicó que en la actualidad tienen un gran amistad.

RESPETA LA FORMA DE PENSAR DE SU MADRE En la misma entrevista para cadena Hispana, Daniel René le dedicó unas sentidas palabras a su madre, demostrando que el amor que siente por ella sigue intacto a pesar de que no lo acepten tal y como es.

«Lourdes, mamá te amo. Yo sé que esto ha sido un poco difícil, no solamente para ti, para nuestra familia aceptar porque que soy un hombre que vive delante de cámaras. No entienden que es ser gay, que por no entenderlo, juzgan. < Aunque no sepas amarme como me lo merezco, igual te amo» , fueron las palabras del presentador de televisión.

Cabe precisar que parte de la conversación estuvo en compañía de su actual pareja, el destacado diseñador, Bryan con quien tiene una relación de tres años y planean casarse el próximo año.

Daniel René, ex Menudo, confirma que tuvo un romance con Adolfo Aguilar. (VIDEO: YouTube)

RENÉ LUCHA CONTRA LAS DROGAS Además, René comentó que en la etapa de aceptarse a sí mismo, lo llevó a vivir una profunda depresión porque sus padres no lo aceptaban y él no quería ver su realidad, ocasionando que muchas veces intente quitarse la vida. Pero también lo llevó al camino de las drogas y el alcohol, que hasta el día de hoy lucha por mantenerse sano.

Daniel René lucha por su adicción a las drogas. Foto: captura de youtube,

» Mi camino para quererme a mí mismo me llevó a las drogas y el alcohol. Empezó con un poco de marihuana, alcohol, cuando la cocaína ya no me funcionaba, buscaba cosas más fuertes y me quedé colgado. Fue una manera de escapar de mi realidad» , explicó el artista internacional al entrevistador Tony Dandrades.

Luego de vivir este episodio de casi perder la vida, debido a una sobredosis de drogas, fue llevado a una clínica local en Miami y los médicos estuvieron cerca de apuntarle el brazo izquierdo. «Me estuve inyectando drogas, hasta ese punto llegué, por siete largos años estuve metido en eso» , indicó.

Fue en ese momento de casi perder una parte de su cuerpo que, Daniel René tomo la decisión de cambiar. «Yo mismo vi que me estaba haciendo daño y luego tomé las decisiones de mejorar, buscar ayuda y entrar en una recuperación», acotó.

Finalmente, el exitoso maquillador comentó que hace siete años viene batallando con esta adicción a las drogas, recuperándose con varias recaídas, pero sigue en su lucha, día a día en compañía de su pareja Bryan y amistades que nunca lo han dejado solo, en camino a su recuperación.

«Vivo limpio, vivo limpio hace siete años, con varias recaídas…. Pero hace 16 meses limpio. Gracias a la gente que me está ayudando», confesó hace un año en esta entrevista.

Daniel René, exintegrante de Menudo, revela acerca de todo lo que sufrió por su orientación sexual y el abuso de drogas. Video: Canal de Youtube de Tony Dandrades.

