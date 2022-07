El drama de una familia por no poder identificar el cadáver de venezolano ahogado en la frontera de EEUU

Entornointeligente.com /

Leal partió un 1 de junio de 2022 desde Ecuador y su destino era Estados Unidos. Pero la corriente del Río en Piedras Negras, truncó sus planes. Desde ese día, aquel 3 de julio a las 6:44am, que fue su última conexión de WhatsApp, han pasado ya dos semanas tiempo de incertidumbre para sus familiares que no han podido identificar el cuerpo que yace en la Morgue de Laredo en Texas.

Y es que, al parecer, el drama de los inmigrantes va más allá, incluso, después de muertos.

Según un artículo de Noticias Telemundo, esta morgue del condado de Webb, es la que recibe más cuerpos de migrantes de Texas y, con los años, se ha convertido en un punto de referencia sobre las muertes fronterizas. Aquí llegan cuerpos de 11 condados ¿Se deberá esto el retraso? ¿Estarán colapsados? La familia de Eduar no lo entiende, en medio de la frustración y el dolor, solo piden celeridad por parte de algún organismo o hasta de la misma Embajada de Venezuela que, aunque los contactaron y recibieron respuesta, no pueden intervenir en este proceso.

Conversamos con Daiyelin Andreina Leal Hernández, hermana de Eduar, quien se encuentra en Chicago y contó a la redacción de «Panas en Utah» que aún no tienen nada que les compruebe que, efectivamente, el cuerpo que fue encontrado en el Río es el del joven oriundo de Trujillo: «el fiscal nos confirmó con las fotos y los videos que yo le mandé y me dijo que sí era mi hermano y en ese cuerpo consiguieron el documento de mi hermano» explicó. Pero ellos no han podido constatarlo hasta ahora, ni los dejan ir a esta morgue.

