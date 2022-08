El drama de ex pupilo de Pellegrini que triunfó en España y que hoy no tiene club para seguir jugando

Entornointeligente.com /

Giuseppe Rossi fue un goleador de fuste en España . Llegó al Villarreal de la mano de Manuel Pellegrini en 2007, pero su mejor momento fue cuando el «Ingeniero» ya no estaba en el «Submarino Amarillo». En la temporada 2010-11 explotó.

«Ese año exploté jugando de forma constante y metiendo 32 goles entre la Liga y la Europa League «, afirmó.

Hubo varios sondeos. Se le relacionó con equipos top de Europa, incluido el Barcelona de Pep Guardiola. Finalmente, los blaugranas contrataron a Alexis Sánchez. «El Villareal no quiso venderme y por eso fueron por él», declaró el italiano.

Ninguna oferta le llenó el gusto a los dirigentes del «Submarino Amarillo». Se quedó en el Villarreal. Todo se torció a partir de la próxima campaña. En un partido contra el Real Madrid tuvo su primera rotura de ligamento cruzado de la rodilla.

Cuando se aprestaba a volver, se rompió el mismo ligamento en una práctica. En total, fueron 557 días de baja.

Buscó reactivarse en la Fiorentina. En su primer partido en la Serie A, en enero de 2013, le hizo un tanto al Catania. Llevaba dos años sin marcar. Fue un desahogo. Poco a poco fue tomando vuelo y engrosando sus estadísticas. Pero recayó dos veces de la rodilla.

La «Fiore» lo cedió al Levante y luego al Celta para que recuperara sensaciones. Sin embargo, se lesionó nuevamente.

«La resonancia confirma que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda», expresó el Celta en abril de 2017.

«Bueno, aquí estamos, otro obstáculo para superar» , afirmó Rossi.

El derrotero del goleador continuó en el Genoa. Jugó poco debido a problemas físicos. De ahí voló para jugar en el Real Salt Lake de Estados Unidos y luego regresó a Italia para jugar en segunda división con el SPAL.

Su contrato acaba de expirar. No tiene club . «En España, después Messi y Ronaldo, yo estaba ahí . Todos los grandes me querían», afirmó. Con 35 años, no se resigna y quiere seguir en el profesionalismo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

